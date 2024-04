Partneri rovnakého pohlavia v ČR dostanú väčšinu manželských práv

Praha 29. apríla (TASR) - Páry rovnakého pohlavia budú môcť v Česku od budúceho roka uzatvárať partnerstvá s väčšinou práv, aké heterosexuálnym párom poskytuje manželstvo. Obmedzenia pre nich budú naďalej platiť napríklad pri osvojovaní detí. Zmenu prinesie novela občianskeho zákonníka, ktorú v pondelok podpísal český prezident Petr Pavel. Oznámil to odbor komunikácie Hradu, informuje TASR na základe správ portálu IDNES.cz a agentúry AFP.



Novela nahradí aktuálne platné registrované partnerstvo. Registrovaní partneri nemajú v súčasnosti v ČR podľa zákona spoločný majetok, pričom po strate partnera či partnerky nemajú nárok na vdovecký či vdovský dôchodok, čo má novela napraviť.



Osvojenie dieťaťa však bude aj po novom možné len v prípade, že by jeho biologickým rodičom bol jeden z partnerov. Zároveň osvojenie už adoptovaného dieťaťa jedného z partnerov tým druhým má byť možné iba na základe rozhodnutia súdu.



Novela je výsledkom kompromisných dohôd v Poslaneckej snemovni. Jej tvorcovia pôvodne presadzovali, aby mali páry rovnakého pohlavia, ktoré uzatvoria zväzok, všetky práva, aké majú v manželstve muž a žena vrátane adopcií detí. To sa však ukázalo v oboch komorách parlamentu v súčasnosti ako nepriechodné a prešiel až kompromisný návrh.



Českí aktivisti z iniciatívy Jsme fér poukazujú na to, že novela síce zlepší situáciu takýchto párov aj takzvaných dúhových rodín s deťmi, rovnoprávnosť a plné uznanie v spoločnosti im však nezaistí. Je preto braná ako akýsi medzikrok.



Manželstvo dvojíc rovnakého pohlavia je v súčasnosti možné v 36 krajinách sveta vrátane 16 v Európskej únii. Registrované partnerstvo takýchto párov uznáva ďalších 12 štátov. Podľa Medzinárodnej asociácie lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb (ILGA) si zároveň páry rovnakého pohlavia môžu deti adoptovať už v 37 krajinách ležiacich najmä v Európe, Severnej a Latinskej Amerike.