Expasažier: Titan je zostrojená na návrat na hladinu po 24 hodinách

Washington 22. januára (TASR) - Miniponorka Titan, ktorá sa v nedeľu stratila v severnej časti Atlantického oceána, je zostrojená tak, aby sa po 24 hodinách vynorila na hladinu. Uviedol to Aaron Newman, investor v spoločnosti OceanGate, ktorá miniponorku prevádzkuje. TASR správu prevzala z webovej stránky CNN.



Titan podľa jeho slov udržiavajú pod hladinou závažia, ktoré jej tiež pomáhajú udržiavať stabilitu. Tie sa majú po 24 hodinách automaticky uvoľniť, aby ju poslali na hladinu.



"Je to navrhnuté tak, aby sa vrátila naspäť hore," povedal Newman. V roku 2021 v nej tiež absolvoval cestu k vraku parníka Titanic.



Členovia posádky sú podľa jeho slov upozornení, že závažia môžu uvoľniť rozkolísaním plavidla alebo použitím pneumatickej pumpy. Ak zlyhajú všetky možnosti, po 24 hodinách sa uvoľnia káble, ktoré záťaž pridržiavajú.



Josh Gates, ktorý sa zúčastnil na testovacom ponore Titanu v roku 2021, pre Discovery Channel uviedol, že bol oboznámený so štyrmi spôsobmi, ako sa miniponorka môže v prípade núdze zbaviť záťaže a vynoriť sa.



Ide o uvoľnenie závaží kontrolované počítačom, ručné uvoľnenie vypustením vzduchu do vonkajších nádrží, hydraulický systém a schopnosť plavidla odpojiť sa od nosnej konštrukcie.



Na sociálnej sieti uviedol, že Titan počas testovania nefungoval optimálne a preto sa rozhodol odmietnuť príležitosť priblížiť sa v tomto plavidle k Titanicu a nafilmovať ho. Obával sa o bezpečnosť.



Miniponorka Titan sa stratila v nedeľu počas plavby k vraku parníka Titanic na severe Atlantického oceánu. Ten sa nachádza v hĺbke okolo štyroch kilometrov vo vzdialenosti približne 640 kilometrov od pobrežia kanadskej provincie Newfoundland.



Približne po hodine a 45 minútach plavby miniponorka prestala komunikovať s kanadskou výskumnou loďou Polar Prince, ktorá ju sprevádzala.



Vo štvrtok o 13.08 h SELČ vypršal predpokladaný čas, kedy sa posádke nezvestnej miniponorky Titan mali minúť zásoby vzduchu, vyplýva z výpočtov americkej pobrežnej stráže.