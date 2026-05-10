Nedela 10. máj 2026
Pasažier z výletnej lode vykazuje príznaky nákazy hantavírusom

Zdravotníci v ochranných odevoch evakuujú nakazených pacientov z výletnej lode MV Hondius, ktorá kotví v prístave v meste Praia, v súostroví Kapverdy pri západoafrickom pobreží v stredu 6. mája 2026. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) má podozrenie, že hantavírus sa mohol šíriť medzi ľuďmi na výletnej lodi uviaznutej pri Kapverdách. V celkovo siedmich potvrdených a podozrivých prípadoch sú doposiaľ traja mŕtvi ľudia, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry AFP. Celkovo na lodi zostalo 88 pasažierov - 19 Britov, 17 Američanov a 13 Španielov a 61 členov posádky, pripomína AP. Na lodi podľa prevádzkovateľa platia prísne preventívne opatrenia a osoby s príznakmi sú izolované. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž/Madrid 10. mája (TASR) — Jeden z piatich Francúzov, ktorých v nedeľu evakuovali do vlasti z výletnej lode MV Hondius postihnutej nákazou hantavírusom, vykazuje symptómy ochorenia, oznámil francúzsky premiér Sébastien Lecornu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Jeden z nich mal počas repatriačného letu príznaky,“ napísal Lecornu v príspevku na platforme X. „Títo piati pasažieri boli až do odvolania okamžite umiestnení do prísnej izolácie,“ dodal s tým, že dostávajú lekársku starostlivosť a čakajú ich testy.

Lecornu tiež uviedol, že ešte v nedeľu večer vydá dekrét o zavedení izolačných opatrení pre kontakty repatriovaných a na ochranu verejnosti.

Lietadlo s piatimi evakuovanými Francúzmi pristálo v nedeľu krátko pred 16.30 h SELČ na letisku Le Bourget pri Paríži. Následne ich preložili do piatich sanitiek a s policajným sprievodom odviezli do nemocnice Bichat v Paríži.

Španielske ministerstvo zdravotníctva medzitým oznámilo, že v nedeľu bude z výletnej lode MV Hondius kotviacej na ostrove Tenerife evakuovaných viac ako 90 z takmer 150 ľudí na palube vrátane cestujúcich a členov posádky.

Evakuácia výletnej lode sa začala hneď po tom, ako v nedeľu ráno zakotvila na Tenefire. Pokračovať bude aj v pondelok, po jej skončení loď okolo 20.00 h SELČ odpláva do Holandska, kde je registrovaná. Posledný evakuačný let odletí do Austrálie.
