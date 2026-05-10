< sekcia Zahraničie
Pasažier z výletnej lode vykazuje príznaky nákazy hantavírusom
Lecornu tiež uviedol, že ešte v nedeľu večer vydá dekrét o zavedení izolačných opatrení pre kontakty repatriovaných a na ochranu verejnosti.
Autor TASR
Paríž/Madrid 10. mája (TASR) — Jeden z piatich Francúzov, ktorých v nedeľu evakuovali do vlasti z výletnej lode MV Hondius postihnutej nákazou hantavírusom, vykazuje symptómy ochorenia, oznámil francúzsky premiér Sébastien Lecornu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Jeden z nich mal počas repatriačného letu príznaky,“ napísal Lecornu v príspevku na platforme X. „Títo piati pasažieri boli až do odvolania okamžite umiestnení do prísnej izolácie,“ dodal s tým, že dostávajú lekársku starostlivosť a čakajú ich testy.
Lecornu tiež uviedol, že ešte v nedeľu večer vydá dekrét o zavedení izolačných opatrení pre kontakty repatriovaných a na ochranu verejnosti.
Lietadlo s piatimi evakuovanými Francúzmi pristálo v nedeľu krátko pred 16.30 h SELČ na letisku Le Bourget pri Paríži. Následne ich preložili do piatich sanitiek a s policajným sprievodom odviezli do nemocnice Bichat v Paríži.
Španielske ministerstvo zdravotníctva medzitým oznámilo, že v nedeľu bude z výletnej lode MV Hondius kotviacej na ostrove Tenerife evakuovaných viac ako 90 z takmer 150 ľudí na palube vrátane cestujúcich a členov posádky.
Evakuácia výletnej lode sa začala hneď po tom, ako v nedeľu ráno zakotvila na Tenefire. Pokračovať bude aj v pondelok, po jej skončení loď okolo 20.00 h SELČ odpláva do Holandska, kde je registrovaná. Posledný evakuačný let odletí do Austrálie.
„Jeden z nich mal počas repatriačného letu príznaky,“ napísal Lecornu v príspevku na platforme X. „Títo piati pasažieri boli až do odvolania okamžite umiestnení do prísnej izolácie,“ dodal s tým, že dostávajú lekársku starostlivosť a čakajú ich testy.
Lecornu tiež uviedol, že ešte v nedeľu večer vydá dekrét o zavedení izolačných opatrení pre kontakty repatriovaných a na ochranu verejnosti.
Lietadlo s piatimi evakuovanými Francúzmi pristálo v nedeľu krátko pred 16.30 h SELČ na letisku Le Bourget pri Paríži. Následne ich preložili do piatich sanitiek a s policajným sprievodom odviezli do nemocnice Bichat v Paríži.
Španielske ministerstvo zdravotníctva medzitým oznámilo, že v nedeľu bude z výletnej lode MV Hondius kotviacej na ostrove Tenerife evakuovaných viac ako 90 z takmer 150 ľudí na palube vrátane cestujúcich a členov posádky.
Evakuácia výletnej lode sa začala hneď po tom, ako v nedeľu ráno zakotvila na Tenefire. Pokračovať bude aj v pondelok, po jej skončení loď okolo 20.00 h SELČ odpláva do Holandska, kde je registrovaná. Posledný evakuačný let odletí do Austrálie.