Pasažieri letu z Indie do Hongkongu mali pozitívny test na COVID-19

Hongkong 20. apríla (TASR) - Najmenej 49 pasažierov letu z indickej metropoly Naí Dillí do Hongkongu zo začiatku apríla malo pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2, informovala v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na hongkonské úrady.



Všetci títo cestujúci do Hongkongu prileteli na palube letu indickej spoločnosti Vistara ešte 4. apríla. Lietadlo tejto spoločnosti má kapacitu 188 pasažierov, hongkonské úrady však nespresnili, koľko ich bolo na palube.



Pozitívne prípady odhalili počas povinnej trojtýždňovej karantény, ktorú Hongkong zaviedol. Pasažieri z 25 vysokorizikových krajín vrátane Británie, Indie, Juhoafrickej republiky (JAR), Pakistanu a USA musia okrem toho pred odletom do Hongkongu predložiť negatívny test, ktorý nie je starší ako 72 hodín.



Hongkonské úrady od pondelka 19. apríla zaviedli dvojtýždňový zákaz pre všetky lety z Indie, Pakistanu a Filipín. Tieto krajiny označili v súvislosti s výskytom novej mutácie koronavírusu N501Y za "neobyčajne vysoko rizikové".



India čelí prudkému nárastu v počte prípadov a v nemocniciach sa zapĺňajú lôžka, pripomína AFP. Indická vláda opätovne sprísňuje pandemické opatrenia a v hlavnom meste Naí Dillí zaviedla od pondelka lockdown.



Hongkong bol jedným z prvých území, ktoré pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 na začiatku roka 2020 zasiahla. Prísne opatrenia v oblasti cestovania, dodržiavania rozstupov a nosenia rúšok však pomohli šírenie nákazy obmedziť, píše AFP.



Hongkong zaznamenal v spojitosti s ochorením COVID-19 celkovo viac ako 11.000 prípadov nákazy a 209 úmrtí.