Pasažieri lietadla, ktoré pristálo v Minsku:Báli sme sa, že havarujeme

Londýn 24. mája (TASR) - Pasažieri letu spoločnosti Ryanair, ktorý bol v nedeľu nútený pristáť v bieloruskom Minsku, opísali situáciu na palube po tom, ako lietadlo bez vysvetlenia zmenilo smer. Píše o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Let spoločnosti Ryanair FR4978 smeroval z Atén do Vilniusu, keď bol prinútený zmeniť smer do bieloruského hlavného mesta Minsk. Bieloruské úrady po pristátí zatkli novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý bol na palube.



Pilot lietadla podľa BBC oznámil zmenu smeru letu z mimoriadnych dôvodov. Bližšie informácie však neposkytol.



"Všetci na palube sme spanikárili, pretože sme si mysleli, že havarujeme," povedala jedna z pasažierok. Lietadlo podľa jej slov zmenilo výšku veľmi "drasticky".



Bieloruské úrady oznámili, že lietadlo muselo zmeniť smer z dôvodu bombovej hrozby. Tieto tvrdenia sa však ukázali ako nepravdivé.



Jeden litovský pasažier, označený ako Mantas, povedal, že po oznámení pilota o zmene smeru sa Pratasevič postavil a otvoril batožinový priestor v kabíne lietadla nad svojím sedadlom.



"Vybral batožinu a snažil sa veci rozdeliť, počítač dal svojej priateľke," povedal pasažier.



Mantas podľa svojich slov videl, ako bezpečnostná služba na letisku Pratasevičovu batožinu prehľadáva pomocou služobného psa.



Ďalší pasažier uviedol, že úrady pri zatýkaní novinára použili fyzickú silu. Pratasevič podľa viacerých pasažierov vyzeral vystrašene.



Zvyšní pasažieri z paluby lietadla zostali na letisku v Minsku niekoľko hodín, zatiaľ čo úrady preverovali ich batožinu a doklady, píše BBC. Lietadlo nakoniec pristálo vo Vilniuse približne o 21.30 h (20.30 h SELČ).



Európska únia a mnohé ďalšie krajiny v pondelok bieloruské úrady ostro odsúdili. EÚ navyše pohrozila, že voči osobám zodpovedným za tento incident zareaguje sankciami.



Prataseviča (26) spolu so Sciapanom Pucilom (22), druhým zakladateľom komunikačného kanálu Nexta Live fungujúcim na sociálnej sieti Telegram, zaradilo vlani v novembri Bielorusko na zoznam osôb podozrivých z teroristickej činnosti. Úrady tak urobili na základe predošlých obvinení, že obaja mladí muži sa podieľali na organizovaní hromadných nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý v Bielorusku hrozí až 15 rokov väzenia. Kanál Nexta však vtedy upozornil, že terorizmus sa v Bielorusku trestá doživotným väzením alebo smrťou.