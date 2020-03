Pasažieri troch výletných lodí uviazli pri západnom pobreží Austrálie

Perth 25. marca (TASR) - Tisíce pasažierov uviazli na troch výletných lodiach pri západnom pobreží Austrálie. Úrady ich v stredu odmietli pustiť do prístavu pre obavy zo šírenia koronavírusu. Správu priniesla agentúra AFP.



Lode Artania a Magnifica sa už nachádzajú pri prístave Fremantle v blízkosti mesta Perth. Tretia loď, Vasco de Gama, do prístavu mieri.



"Za žiadnych okolností nedovolíme pasažierom alebo posádke premávať sa po uliciach nášho štátu," vyhlásil premiér štátu Západná Austrália Mark McGowan.



Magnifica vyplávala v utorok z Fremantlu, kde jej úrady dovolili dotankovať, a mierila do Dubaja. Miestne úrady však lodi oznámili, že jej tam nedovolia zakotviť. Ostala preto pri pobreží Austrálie. Na lodi sa nachádza približne 1700 pasažierov.



Artaniu do prístavu nepustili po tom, čo loď oznámila 25 prípadov respiračných chorôb. Pracovníci ministerstva zdravotníctva ich teraz testujú na koronavírus.



Vasco de Gama by mala k pobrežiu priplávať v piatok. Austrálčania na palube sa podrobia karanténe na ostrove Rottnest. Ďalších 150 občanov iných krajín bude musieť počkať na lodi na povolenie na vstup do Austrálie. Podľa prevádzkujúcej spoločnosti Cruise and Maritime Voyages pasažieri netrpia nijakými zdravotnými ťažkosťami.



Značná časť austrálskych prípadov nákazy koronavírusom je spojená práve s výletnými loďami. Až 133 ich zaznamenali minulý týždeň na výletnej lodi Ruby Princess, ktorá zakotvila v prístave v Sydney. Jeden z pasažierov chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje vírus SARS-CoV-2, podľahol.



"Videli sme, čo sa stalo v Sydney. Bola to úplná katastrofa," dodal McGowan.



Austrália dosiaľ potvrdila 2423 prípadov nákazy koronavírusom a osem úmrtí.