< sekcia Zahraničie
Pasažierov z lode MV Hondius čaká na Tenerife vyloďovanie
Na palube lode sa nachádza aj telo zosnulej osoby, ktoré však nebude vyložené na Kanárskych ostrovoch.
Autor TASR
Madrid/Londýn 9. mája (TASR) — Španielska ministerka zdravotníctva Mónica Garcíová predstavila v sobotu plán vylodenia cestujúcich z výletnej lode MV Hondius, na ktorej sa rozšíril nebezpečný hantavírus, v prístave Granadilla de Abona na ostrove Tenerife. Britské úrady oznámili, že cestujúci a členovia posádky z Británie budú po návrate do vlasti prevezení do izolácie v nemocnici grófstve Merseyside na severozápade Anglicka. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie Sky News.
Podľa Garcíovej loď zostane po príchode na Tenerife, ktorý sa očakáva v nedeľu medzi 05.00 – 07.00 h SELČ, zakotvená v prístavnej nádrži. Cestujúci budú pred vylodením lekársky vyšetrení, aby sa potvrdilo, že nevykazujú žiadne príznaky nákazy hantavírusom. Z lode ich budú odvážať postupne na malých člnoch, španielski občania by mali vystúpiť ako prví. Všetci vylodení cestujúci budú musieť nosiť rúška FFP2. Rúška bude mať aj prevádzkový a logistický personál. Na Tenerife sa s takmer 150 cestujúcimi stretne psychiater so skúsenosťami v núdzových situáciách.
Na palube lode sa nachádza aj telo zosnulej osoby, ktoré však nebude vyložené na Kanárskych ostrovoch. MV Hondius bude aj s telom pokračovať v plavbe do Holandska, kde prebehne kompletný proces dezinfekcie.
Britské zdravotnícke úrady sa medzitým pripravujú na prijatie a karanténu približne 24 britských občanov, ktorí budú umiestnení v nemocnici Arrowe Park na polostrove Wirral, ktorá sa v roku 2020 na začiatku pandémie ochorenia COVID-19 používala na karanténu pre ľudí vracajúcich sa z čínskeho mesta Wu-chan, ako aj pasažierov výletnej lode Diamond Princess. Izolovaní zostanú spočiatku 72 hodín a následne sa rozhodne o ďalšom postupe. Podľa úradov nikto z Britov v súčasnosti nevykazuje príznaky nákazy hantavírusom.
Plán vyslať lietadlo na repatriáciu dvoch svojich občanov finalizuje aj Írsko, informovala verejnoprávna stanica RTÉ. Repatriačný let pripravujú aj USA.
Argentínske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu oznámilo, že sa s holandskými úradmi dohodlo, že jediný Argentínčan na palube bude letecky prevezený do Holandska do karantény.
Podľa španielskeho denníka El País sa ďalšie krajiny ešte nedohodli na tom, ako dostanú svojich občanov späť domov.
Od vypuknutia nákazy na lodi MV Hondius zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a Nemka. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že z ôsmich podozrivých prípadov nákazy sa potvrdilo šesť. Loď dorazí na Tenerife z Kapverdských ostrovov, odkiaľ boli začiatkom týždňa evakuovaní traja infikovaní cestujúci.
Podľa Garcíovej loď zostane po príchode na Tenerife, ktorý sa očakáva v nedeľu medzi 05.00 – 07.00 h SELČ, zakotvená v prístavnej nádrži. Cestujúci budú pred vylodením lekársky vyšetrení, aby sa potvrdilo, že nevykazujú žiadne príznaky nákazy hantavírusom. Z lode ich budú odvážať postupne na malých člnoch, španielski občania by mali vystúpiť ako prví. Všetci vylodení cestujúci budú musieť nosiť rúška FFP2. Rúška bude mať aj prevádzkový a logistický personál. Na Tenerife sa s takmer 150 cestujúcimi stretne psychiater so skúsenosťami v núdzových situáciách.
Na palube lode sa nachádza aj telo zosnulej osoby, ktoré však nebude vyložené na Kanárskych ostrovoch. MV Hondius bude aj s telom pokračovať v plavbe do Holandska, kde prebehne kompletný proces dezinfekcie.
Britské zdravotnícke úrady sa medzitým pripravujú na prijatie a karanténu približne 24 britských občanov, ktorí budú umiestnení v nemocnici Arrowe Park na polostrove Wirral, ktorá sa v roku 2020 na začiatku pandémie ochorenia COVID-19 používala na karanténu pre ľudí vracajúcich sa z čínskeho mesta Wu-chan, ako aj pasažierov výletnej lode Diamond Princess. Izolovaní zostanú spočiatku 72 hodín a následne sa rozhodne o ďalšom postupe. Podľa úradov nikto z Britov v súčasnosti nevykazuje príznaky nákazy hantavírusom.
Plán vyslať lietadlo na repatriáciu dvoch svojich občanov finalizuje aj Írsko, informovala verejnoprávna stanica RTÉ. Repatriačný let pripravujú aj USA.
Argentínske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu oznámilo, že sa s holandskými úradmi dohodlo, že jediný Argentínčan na palube bude letecky prevezený do Holandska do karantény.
Podľa španielskeho denníka El País sa ďalšie krajiny ešte nedohodli na tom, ako dostanú svojich občanov späť domov.
Od vypuknutia nákazy na lodi MV Hondius zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a Nemka. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že z ôsmich podozrivých prípadov nákazy sa potvrdilo šesť. Loď dorazí na Tenerife z Kapverdských ostrovov, odkiaľ boli začiatkom týždňa evakuovaní traja infikovaní cestujúci.