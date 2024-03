Pašcu: Členstvo Rumunska v NATO znamená istotu mieru

Brusel 25. marca (TASR) - Na summite NATO v Prahe v novembri 2002 spojenci odobrili rozšírenie tohto obranného zoskupenia o sedem ďalších krajín: Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Bývalý rumunský minister obrany Ioan Mircea Pašcu pre tlačovú agentúru Agepres uviedol, že pre Rumunsko členstvo v Severoatlantickej aliancii znamená istotu mieru, informuje spravodajca TASR.



Rumunsko oficiálne vstúpilo do NATO 29. marca 2004 po boku Slovenska a ďalších piatich krajín strednej a východnej Európy predložením ratifikačných listín Ministerstvu zahraničných vecí USA, ktoré je depozitárom listín Severoatlantickej aliancie. Po odovzdaní ratifikačných listín 2. apríla 2004 nasledovala slávnosť oficiálneho vztýčenia vlajok siedmich nových členských krajín v bruselskom sídle NATO.



Pašcu, ktorý bol v tom čase ministrom obrany Rumunska, pri príležitosti 20. výročia rozšírenia NATO vyhlásil, že toto politicko-vojenské spojenectvo znamená len jedno, a to je "mier". Zdôraznil, že život v Rumunsku v súčasnosti prebieha za normálnych podmienok, hoci Ukrajina, najväčší štát susediaci s Rumunskom, je už tretí rok vo vojne.



Exminister a tiež bývalý poslanec Európskeho parlamentu zdôraznil, že získanie bezpečnostných záruk v podobe členstva v Aliancii bolo vyvrcholením snáh, ktoré rumunská strana rozbehla už od začiatku 90. rokov 20. storočia.



"Bolo to vyvrcholenie nášho úsilia od začiatku 90. rokov, aby Rumunsko získalo prístup k bezpečnostnej garancii v nových podmienkach, ktoré nastali po skončení studenej vojny. Boli sme radi, že sa tak stalo. V tomto smere, keďže ide o politicko-vojenskú alianciu, rozhodujúcu úlohu zohralo úsilie ministerstva obrany, reforma vojenských orgánov. To, že sme získali prístup k najsilnejšej existujúcej bezpečnostnej garancii, bol pocit naplnenia a radosti," uviedol Paşcu v rozhovore pre Agerpres.



Za súčasnej geopolitickej situácie v Európe exminister upozornil, že NATO pre Rumunsko znamená mier.



"NATO znamená len jedno: mier. Rumunsko má hranicu so štátom vo vojnovom stave a napriek tomu je u nás život pokojný, pretože máme túto bezpečnostnú garanciu od NATO," odkázal Pašcu.



Po spustení ruskej agresie voči Ukrajine Rumunsko hostí mnohonárodnostnú bojovú skupinu NATO na základni Cincu v brašovskej župe v Sedmohradsku. Jednotka v počte 1500 vojakov bude v roku 2025 povýšená na úroveň brigády a bude mať približne 4000 členov, väčšinou Francúzov, keďže Francúzsko je veliacou krajinou pre bojovú skupinu NATO v Rumunsku.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)