Pašeráci dávali deťom tabletky na spanie, aby nerobili hluk

Rím 29. júna (TASR) - Talianska polícia v rámci medzinárodného vyšetrovania zadržala členov siete pašerákov, ktorí podávali deťom tabletky na spanie, aby nerobili hluk počas nočného prechodu cez chorvátsko-slovinské hranice. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AP.



Polícia v Terste identifikovala v rámci tejto bunky 26 podozrivých, ktorí sú súčasťou väčšej pašeráckej siete. Ide o občanov Albánska a Kosova, pričom mnohí z nich žijú v Taliansku.



Siedmich pašerákov zadržali, na päť osôb je vydaný zatykač pre podozrenie zo zločineckého spolčovania zameraného na napomáhanie nelegálnemu prisťahovalectvu a ďalších 13 naďalej vyšetrujú.



Vyšetrovanie sa začalo v roku 2021, teda ešte predtým, ako Chorvátsko začiatkom tohto roka zrušilo hraničné kontroly po vstupe do schengenského priestoru.



Podľa talianskej polície migrantov priviezli pašeráci autom na chorvátsko-slovinské hranice, cez ktoré prešli v noci, a na druhej strane ich zase vyzdvihli. Zatiaľ čo deťom dávali tabletky na spanie, dospelí dostávali "veľké množstvá" energetických nápojov, aby prechod vydržali.



V niektorých prípadoch pašeráci migrantov zbili, aby ich prinútili kráčať, uviedla polícia. Migranti zaplatili za prechod cez hranice, kľúčovú časť takzvanej balkánskej pašeráckej trasy, od 200 do 250 eur.



Policajný prefekt Francesco Messina uviedol, že 26-člennú pašerácku bunku rozbili s pomocou chorvátskej a slovinskej polície. Väčšina migrantov, ktorí prišli nelegálne cez hranice, podľa neho nemala v úmysle zostať v Taliansku. Aký bol ich konečný cieľ cesty, neuviedol, ale podľa AP je bežné, že migranti chcú pokračovať ďalej do severnej Európy.