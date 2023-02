Obchodoval s produktami z voľne žijúcich zvierat: Pašeráka odsúdili

Hanoj 22. februára (TASR) - Vietnamský súd v utorok poslal na 13 rokov do väzenia muža za pašovanie takmer desiatich ton rohov nosorožcov, šupín šupinavcov a ďalších zakázaných produktov z voľne žijúcich živočíchov. TASR správu prevzala zo stredajšieho servisu tlačovej agentúry AFP.



Environmentalisti privítali rozsudok ako "ojedinelý úspech" v boji proti nezákonnému obchodovaniu s divoko žijúcimi zvieratami. Presadzovanie práva v tejto oblasti stále považujú za nedostatočné.



Odsúdený Nguyen Duc Tai bol vo vyšetrovacej väzby od minulého roka. V júli 2021 a v januári 2022 prepravil rohy nosorožcov, slonie kly, šupiny šupinavcov a levie kosti z Juhoafrickej republiky (JAR) a Nigérie do Vietnamu, uviedol súd v stredovietnamskom meste Danang.



Utorkový rozsudok je "prvým krokom k rozbitiu dodávateľskej siete obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi", uviedla predstaviteľka mimovládnej organizácie Education for Nature Vietnam (ENV).



"Je to dobrý príklad pre ostatné vietnamské orgány, treba však robiť viac. Tento boj nemôžeme vyhrať, pokiaľ nebudú vážne potrestaní vodcovia pašeráckych kruhov," dodala.



Vietnam je dopravným uzlom pre pašovanie voľne žijúcich zvierat v Ázii. Podľa správy ENV z roku 2021 bolo v hlavných vietnamských prístavoch od roku 2018 zhabaných viac ako 60 ton slonoviny, šupín šupinavcov a rohov nosorožcov. Žiadny z majiteľov týchto zásielok nebol zatknutý ani trestne stíhaný.



Šupinavce, ktoré sú najčastejšie nelegálne obchodovanými cicavcami na svete, sa považujú za delikatesu. Využívajú sa tiež v tradičnej čínskej a vietnamskej medicíne.



Podľa ENV je 14 rokov doteraz najdlhším vymeraným trestom vo Vietname za obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi. V roku 2021 bol priemerný trest za tieto trestné činy len necelé štyri roky.