Pašinjan a Alijev potvrdili dodržiavanie mierovej dohody o Karabach

Brusel 15. decembra (TASR) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a arménsky premiér Nikol Pašinjan sa v utorok stretli s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom na trojstrannom rokovaní v Bruseli. Lídri Arménska a Azerbajdžanu prisľúbili, že budú dodržiavať svoje záväzky stanovené mierovou dohodou z vlaňajšieho novembra. Píše sa to vo vyhlásení Michela, z ktorého v stredu citovala agentúra TASS.



Podľa vyhlásenia Pašinjan a Alijev potvrdili, že sa budú držať mierovej dohody z novembra 2020 sprostredkovanej Ruskom, ako aj ďalších dohôd týkajúcich sa Náhorného Karabachu uzatvorených v januári a novembri tohto roka.



Podľa Michela "bude EÚ podporovať snahy o humanitárne odmínovanie, a to prostredníctvom odbornej konzultácie, ako aj pomoci obyvateľom zasiahnutým konfliktom... EÚ bude tiež naďalej podporovať opatrenia zamerané na obnovu dôvery medzi Arménskom a Azerbajdžanom".



Michel vo vyhlásení tiež uviedol, že Európska únia poskytne misiu odborníkov, ktorí Arménsku a Azerbajdžanu pomôžu s riešením otázok týkajúcich sa vymedzenia hraníc, a to najmä prostredníctvom technickej pomoci.



"Charles Michel vyzval Jerevan a Baku, aby sa svedomito a aktívne podieľali na deeskalácii," píše sa vo vyhlásení.



Lídri Arménska a Azerbajdžanu sa na stretnutí tiež dohodli na obnovení železničnej dopravy medzi krajinami, ktorá bude podliehať hraničnej a colnej kontrole.



Arménsko a Azerbajdžan vedú desaťročia trvajúci spor o separatistický región Náhorný Karabach, ktorý sa nachádza v rámci územia Azerbajdžanu, ale od separatistickej vojny, ktorá sa skončila v roku 1994, ho majú pod kontrolou sily etnických Arménov, podporované Jerevanom.



Arménsko, Azerbajdžan a Rusko v novembri minulého roka podpísali spoločné vyhlásenie o zastavení bojov v Náhornom Karabachu, ktoré sa tam obnovili vlani na jeseň a vyžiadali si vtedy vyše 6500 ľudských životov. Na základe tejto dohody v januári tohto roka v Náhornom Karabachu otvorili rusko-turecké centrum na kontrolu prímeria.