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Pašinjan:Arménsko chce do roku 2028 požiadať o vstup do Európskej únie
V apríli 2025 Arménsko prijalo zákon, ktorým sa začal proces smerujúci k vstupu do EÚ, hoci to ešte neznamená oficiálnu žiadosť o členstvo.
Autor TASR
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Jerevan 5. novembra (TASR) - Arménsko plánuje do roku 2028 oficiálne podať žiadosť o členstvo v Európskej únii, oznámil vo štvrtok premiér Nikol Pašinjan. Podľa agentúry AFP to signalizuje ďalší odklon od dlhoročného spojenca Ruska, píše TASR.
„Začali sme proces vytvárania alternatívy, aby mali naši ľudia možnosť voľby,“ povedal premiér. „Je mi jasné, že tento proces nás nakoniec v roku 2027 alebo 2028 privedie k tomu, že formálne podáme žiadosť o začatie procesu pristúpenia k EÚ ako plnohodnotný člen,“ dodal Pašinjan.
Jerevan nemá podľa Pašinjana žiadne okamžité plány na vystúpenie z Eurázijskej hospodárskej únie (EAEÚ), ktorú tvoria Rusko, Arménsko, Bielorusko, Kazachstan a Kirgizsko. Členovia tohto zoskupenia podľa neho otvorili otázku, či by Arménsko malo o svojom budúcom geopolitickom smerovaní rozhodnúť v referende.
Moskva opakovane tvrdí, že členstvo v oboch blokoch nie je možné kvôli rozporuplným pravidlám.
Arménsko podľa Pašinjana „stratilo záujem“ o Organizáciu Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) vedenej Moskvou, kde má od februára 2024 pozastavené členstvo. „Náš záujem o OZKB sa vyčerpal. O OZKB už nemáme žiadny ďalší záujem,“ vyhlásil.
Vzťahy Arménska s Ruskom sa značne sa zhoršili po bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu v septembri 2023. Pôsobili tam ruské mierové jednotky, ktoré však podľa Jerevanu nezasiahli. Rusko zase obviňuje arménsku vládu z prozápadného smerovania.
V apríli 2025 Arménsko prijalo zákon, ktorým sa začal proces smerujúci k vstupu do EÚ, hoci to ešte neznamená oficiálnu žiadosť o členstvo.
V reakcii na európske smerovanie Jerevanu začalo Rusko obmedzovať dovoz arménskeho tovaru vrátane kvetov, minerálnej vody, alkoholu, paradajok, papriky, jahôd, jabĺk a rýb.
„Začali sme proces vytvárania alternatívy, aby mali naši ľudia možnosť voľby,“ povedal premiér. „Je mi jasné, že tento proces nás nakoniec v roku 2027 alebo 2028 privedie k tomu, že formálne podáme žiadosť o začatie procesu pristúpenia k EÚ ako plnohodnotný člen,“ dodal Pašinjan.
Jerevan nemá podľa Pašinjana žiadne okamžité plány na vystúpenie z Eurázijskej hospodárskej únie (EAEÚ), ktorú tvoria Rusko, Arménsko, Bielorusko, Kazachstan a Kirgizsko. Členovia tohto zoskupenia podľa neho otvorili otázku, či by Arménsko malo o svojom budúcom geopolitickom smerovaní rozhodnúť v referende.
Moskva opakovane tvrdí, že členstvo v oboch blokoch nie je možné kvôli rozporuplným pravidlám.
Arménsko podľa Pašinjana „stratilo záujem“ o Organizáciu Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) vedenej Moskvou, kde má od februára 2024 pozastavené členstvo. „Náš záujem o OZKB sa vyčerpal. O OZKB už nemáme žiadny ďalší záujem,“ vyhlásil.
Vzťahy Arménska s Ruskom sa značne sa zhoršili po bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu v septembri 2023. Pôsobili tam ruské mierové jednotky, ktoré však podľa Jerevanu nezasiahli. Rusko zase obviňuje arménsku vládu z prozápadného smerovania.
V apríli 2025 Arménsko prijalo zákon, ktorým sa začal proces smerujúci k vstupu do EÚ, hoci to ešte neznamená oficiálnu žiadosť o členstvo.
V reakcii na európske smerovanie Jerevanu začalo Rusko obmedzovať dovoz arménskeho tovaru vrátane kvetov, minerálnej vody, alkoholu, paradajok, papriky, jahôd, jabĺk a rýb.