Pašinjan: Arménsko nie je spojencom Ruska vo vojne s Ukrajinou

Jerevan/Moskva/Praha 2. júna (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan vyhlásil, že Arménsko nie je spojencom Ruska vo vojne s Ukrajinou. Uviedol to v rozhovore pre českú televíziu CNN Prima News, ktorú monitorovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom uviedol, že Moskva toto Pašinjanovo vyhlásenie berie na vedomie.



Podľa tlačovej služby arménskej vlády Pašinjan v televíznom rozhovore priznal, že túto vojnu Arménsko vníma so znepokojením, pretože tento konflikt "sa priamo dotýka všetkých našich vzťahov".



Pašinjan uviedol, že na Západe si "viac" všímajú, že Arménsko je spojencom Ruska, zatiaľ čo samotná Moskva vidí, že Jerevan nepodporuje vojnu na Ukrajine.



"Ukazuje sa, že Arménsko v tejto situácii nie je spojencom nikoho, čo znamená, že je zraniteľné," konštatoval Pašinjan s tým, že platí premisa, že čím je situácia zložitejšia, tým menší je manévrovací priestor.



"Manévrujeme nie preto, že by sme na situáciu nemali názor, ale preto, že máme, žiaľ, príliš veľa vlastných problémov, čo nám bráni viac sa angažovať v iných otázkach," vysvetlil arménsky premiér.



Predtým Pašinjan povedal, že Arménsko si "nemôže dovoliť", aby sa dostalo pod sankcie Západu za podporu Moskvy.



Tlačový tajomník ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakcii na Pašinjanove výroky uviedol, že "Moskva berie na vedomie a zohľadňuje postoj Jerevanu, že Arménsko nie je spojencom Ruska v konflikte na Ukrajine".



"Berieme to na vedomie, je to dôležité vyhlásenie. Vieme, že v prístupe Arménska ku konfliktu okolo Ukrajiny sú určité nuansy, berieme ich do úvahy, sme si ich vedomí," povedal Peskov v piatok novinárom.



Peskov zároveň zdôraznil, že "samozrejme, naďalej rozvíjame naše koncepčne spojenecké vzťahy s Arménskom".



Pašinjan je známy svojím kritickým postojom k Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) - vojenskej aliancii šiestich bývalých sovietskych republík -, pretože nezaujala dostatočne jasné stanovisko ku konfliktu Arménska s Azerbajdžanom. Zároveň však Pašinjan doteraz nikdy výslovne nepovedal, že Jerevan má v úmysle z tejto organizácie vystúpiť.



Arménsky premiér bol súčasne jedným zo siedmich lídrov Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), ktorí sa 9. mája zúčastnili na prehliadke ku Dňu víťazstva v Moskve.