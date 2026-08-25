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Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
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Pašinjan: Arménsko začne pripravovať žiadosť o vstup do EÚ

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Na snímke arménsky premiér Nikol Pašinjan. Foto: TASR

Vzťahy EÚ s Arménskom sú v súčasnosti založené na dohode o partnerstve a spolupráci, ktorá je v platnosti od roku 2021.

Autor TASR
Jerevan/Brusel 25. augusta (TASR) - Arménsko začne v blízkej budúcnosti pripravovať oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii, oznámil v pondelok v parlamente premiér Nikol Pašinjan. EÚ v utorok uviedla, že tieto ambície sleduje so záujmom, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a stanice Euronews.

Arménsko je formálne spojencom Ruska, v posledných rokoch však prehlbuje vzťahy s EÚ. Dôvodom je okrem iného frustrácia z vnímaného zlyhania Moskvy pri ochrane Arménska počas konfliktov so susedným Azerbajdžanom.

Pašinjan spresnil, že vláda po podaní žiadosti počká na odpoveď Bruselu, následne prerokuje plán prístupových rokovaní a až potom predloží otázku členstva v Únii na celoštátne referendum.

Hovorkyňa Európskej komisie (EK) Paula Pinhová uviedla, že záujem Jerevanu o členstvo je „ďalším prejavom príťažlivosti, ktorú má EÚ pre občanov“.

Ďalší hovorca EK Markus Lammert však upozornil, že cesta k členstvu v Únii „zahŕňa presne vymedzený proces založený na zásluhách“. Podľa neho je potrebné, aby kandidátska krajina najskôr oficiálne požiadala o členstvo. „Už teraz pracujeme na tom, aby sme Arménsko priblížili k EÚ, napríklad prostredníctvom prepojenosti, obchodu a mnohých ďalších oblastí spolupráce,“ dodal.

Moskva v reakcii na približovanie Arménska k EÚ zvýšila tlak na Jerevan a zaviedla obmedzenia dovozu. Ruský prezident Vladimir Putin v júni varoval Arménsko s tým, že „ukrajinský scenár“ sa začal ambíciami Kyjeva smerovať do EÚ.

V súčasnosti má EÚ deväť oficiálnych kandidátskych krajín vrátane ďalších postsovietskych štátov Ukrajiny a Moldavska.

Vzťahy EÚ s Arménskom sú v súčasnosti založené na dohode o partnerstve a spolupráci, ktorá je v platnosti od roku 2021.
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