Pašinjan navrhol umiestnenie ruských síl na hraniciach s Azerbajdžanom

Moskva 29. júla (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan vo štvrtok navrhol, aby boli pozdĺž hraníc Arménska s Azerbajdžanom rozmiestnení príslušníci ruských pohraničných síl. Takisto by tam podľa neho mali byť umiestnení pozorovatelia Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB). Informovala o tom agentúra TASS.



V súčasnej situácii je podľa Pašinjana vhodné uvažovať o rozmiestnení podporných stanovíšť ruských pohraničných síl pozdĺž celej hranice. "To vytvorí príležitosť pracovať na vymedzení a ohraničení hraníc bez rizika ozbrojených zrážok," uviedol.



"Azerbajdžan pokračuje v agresívnej rétorike i činoch a ignoruje všetky návrhy medzinárodného spoločenstva o riešení súčasnej situácie," povedal premiér.



Ministerstvo obrany Azerbajdžanu podľa TASS vo štvrtok oznámilo, že ozbrojené zložky tejto krajiny na azerbajdžanskej strane hraníc v regióne Kalbajar dodržiavajú prímerie.



Arménsko a Azerbajdžan v stredu súhlasili s Ruskom sprostredkovaným prímerím, ktoré vstúpilo do platnosti o 10.00 h miestneho času (8.00 h SELČ). Vo štvrtok však obe krajiny hlásili streľbu.



Baku v stredu hlásilo dvoch zranených azerbajdžanských vojakov. Jerevan uviedol, že traja arménski vojaci prišli o život a dvaja utrpeli zranenia.



Napätie medzi Arménskom a Azerbajdžanom sa vystupňovalo minulý rok v septembri, keď opätovne vypukol vojenský konflikt o územie Náhorného Karabachu. Ten si vyžiadal približne 6000 obetí na životoch. V šesť týždňov trvajúcej vojne utrpelo Arménsko porážku a Azerbajdžan získal späť veľkú časť územia, o ktoré prišiel vo vojne pred 30 rokmi.



Arménsko, Azerbajdžan a Rusko v novembri minulého roka podpísali spoločné vyhlásenie o zastavení bojov. Situácia na hraniciach medzi Arménskom a Azerbajdžanom sa opäť vyostrila začiatkom mája tohto roka.