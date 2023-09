Pašinjan naznačil možný odklon arménskej zahraničnej politiky od Ruska

Jerevan 24. septembra (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan v nedeľu nepriamo kritizoval dlhoročného spojenca Arménska, Rusko, keď označil súčasný systém arménskej zahraničnej politiky za neefektívny. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Systém vonkajšej bezpečnosti, do ktorého je Arménsko zapojené, je neefektívny v súvislosti s ochranou našej bezpečnosti a arménskych záujmov," uviedol Pašinjan niekoľko dní po tom, čo Azerbajdžan dosiahol víťazstvo v spornom regióne Náhorný Karabach.



Pašinjan tak podľa AFP týmito vyjadreniami odvysielanými v televízii signalizoval odklon od Ruska v rámci zmeny v smerovaní zahraničnej politiky.



Arménsko je súčasťou Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), ktorá pozostáva zo šiestich postsovietskych krajín a dominuje jej Rusko. Podobne ako NATO aj OZKB sľubuje, že bude brániť svojich členov, ak budú vystavený útoku.



No Rusko, ktoré v súčasnosti vedie boje na Ukrajine, odmietlo prísť Arménsku na pomoc pri najnovšom konflikte v Náhornom Karabachu. Moskva pritom uviedla, že samotný Jerevan uznáva, že toto sporné územie je časťou Azerbajdžanu.



"Všetkým je jasné, že nástroje OZKB a nástroje arménsko-ruskej vojensko-politickej spolupráce sú neefektívne pre ochranu vonkajšej bezpečnosti Arménska," uviedol Pašinjan.



"Musíme transformovať a rozšíriť nástroje vonkajšej a vnútornej bezpečnosti Arménska v spolupráci so všetkými partnermi, ktorí sú pripravení na obojstranne výhodné kroky," povedal arménsky premiér.



Dodal, že Arménsko by malo ratifikovať tzv. Rímsky štatút, ktorým bol založený Medzinárodný trestný súd (ICC). Rusko pritom nie je jeho súčasťou a ICC vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.



"Toto rozhodnutie nie je mierené priamo proti OZKB a Rusku. Súvisí so záujmami našej krajiny a jej vonkajšou bezpečnosťou. Prijímanie takýchto rozhodnutí je našim zvrchovaným právom," povedal Pašinjan.



Náhorný Karabach leží na území Azerbajdžanu, väčšina jeho obyvateľov sú však etnickí Arméni, a preto je dlhé desaťročia predmetom sporov medzi postsovietskymi republikami Arménskom a Azerbajdžanom.



Delostrelectvom a raketami začal Azerbajdžan pritom v utorok v ranných hodinách ostreľovať Náhorný Karabach v rámci "protiteroristickej operácie", ktorej cieľom malo byť "nastolenie ústavného poriadku". Voči arménskym separatistom boli azerbajdžanské jednotky vo vojenskej presile a separatisti sa v priebehu stredy vzdali.