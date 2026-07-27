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Pašinjan požiadal Putina o vyriešenie sporu o obchodných reštrikciách
Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Pašinjana čoraz napätejšie.
Autor TASR
Moskva 27. júla (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan v pondelňajšom telefonickom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zdôraznil, že Ruskom uvalené obmedzenia na import arménskeho tovaru porušujú dohody medzi oboma krajinami, ako aj pravidlá Eurázijskej ekonomickej únie (EAEÚ), ktorej sú obe krajiny členmi. Ruského lídra preto požiadal o vyriešenie tohto sporu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Pašinjana čoraz napätejšie. Zhoršili sa predovšetkým po tom, čo ruské mierové jednotky v septembri 2023 nezasiahli pri bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu. Rusko navyše obviňuje arménsku vládu z prozápadného smerovania.
V reakcii na snahy Jerevanu priblížiť sa k Európe zaviedla Moskva obmedzenia na dovoz arménskeho tovaru vrátane kvetov, minerálnej vody, brandy, paradajok, papriky, jahôd, jabĺk a rýb. Európska únia (EÚ) v reakcii avizovala zníženie ciel na vývoz výrobkov z Arménska, aby mu pomohla kompenzovať ruské obmedzenia.
Pašinjan v rozhovore s Putinom podľa vyhlásenia svojej kancelárie „požiadal o prijatie opatrení na vyriešenie týchto otázok“ s tým, že Jerevan je naďalej pripravený riešiť spory prostredníctvom dialógu.
Putin podľa Kremľa povedal Pašinjanovi, že o jeho návrhu usilovať sa o členstvo v EÚ by sa malo čo najskôr hlasovať v referende. Moskva predtým varovala Jerevan, že môže byť vylúčený z EAEÚ, ak sa bude naďalej usilovať o členstvo v Európskej únii.
Reuters pripomína, že Arménsko je závislé od Ruska, pokiaľ ide o dodávky energií, pričom s Ruskom minulý rok zrealizovalo až 35 percent svojho zahraničného obchodu.
Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Pašinjana čoraz napätejšie. Zhoršili sa predovšetkým po tom, čo ruské mierové jednotky v septembri 2023 nezasiahli pri bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu. Rusko navyše obviňuje arménsku vládu z prozápadného smerovania.
V reakcii na snahy Jerevanu priblížiť sa k Európe zaviedla Moskva obmedzenia na dovoz arménskeho tovaru vrátane kvetov, minerálnej vody, brandy, paradajok, papriky, jahôd, jabĺk a rýb. Európska únia (EÚ) v reakcii avizovala zníženie ciel na vývoz výrobkov z Arménska, aby mu pomohla kompenzovať ruské obmedzenia.
Pašinjan v rozhovore s Putinom podľa vyhlásenia svojej kancelárie „požiadal o prijatie opatrení na vyriešenie týchto otázok“ s tým, že Jerevan je naďalej pripravený riešiť spory prostredníctvom dialógu.
Putin podľa Kremľa povedal Pašinjanovi, že o jeho návrhu usilovať sa o členstvo v EÚ by sa malo čo najskôr hlasovať v referende. Moskva predtým varovala Jerevan, že môže byť vylúčený z EAEÚ, ak sa bude naďalej usilovať o členstvo v Európskej únii.
Reuters pripomína, že Arménsko je závislé od Ruska, pokiaľ ide o dodávky energií, pričom s Ruskom minulý rok zrealizovalo až 35 percent svojho zahraničného obchodu.