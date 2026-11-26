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Pašinjan pred stretnutím s Putinom naďalej trvá na vstupe do EÚ
Rusko Arménsko varuje, že nemôže vstúpiť do EÚ a zároveň zostať v Eurázijskej hospodárskej únii (EAEÚ), ktorú vedie Moskva.
Autor TASR
Jerevan 26. novembra (TASR) - Arménsko sa nevzdá ambície vstúpiť do Európskej únie. Vyhlásil to arménsky premiér Nikol Pašinjan vo štvrtok, týždeň pred návštevou Moskvy, s ktorou má Jerevan pre svoje prozápadné smerovanie napäté vzťahy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Nepovažujem za možné, aby bol tento zákon zrušený,“ povedal Pašinjan novinárom. Odkazoval na zákon z apríla 2025, ktorým Arménsko začalo proces smerujúci k vstupu do EÚ. Začiatkom novembra oznámil, že Jerevan chce oficiálne podať žiadosť o členstvo do roku 2028.
Rusko Arménsko varuje, že nemôže vstúpiť do EÚ a zároveň zostať v Eurázijskej hospodárskej únii (EAEÚ), ktorú vedie Moskva. EAEÚ by mala v decembri rokovať o možnom pozastavení členstva Arménska. Rusko už obmedzilo dovoz arménskeho tovaru a pohrozilo, že Jerevan môže prísť o zvýhodnené ceny ruského zemného plynu.
Pašinjan dúfa, že jeho rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom 3. decembra pomôžu napätie zmierniť. „Nikdy sme sa nesnažili Rusku uškodiť a nikdy to neurobíme. To isté očakávame od Ruska,“ uviedol.
Premiér zároveň zopakoval, že Arménsko chce postupne prevziať ochranu svojich hraníc s Tureckom a Iránom, ktoré dlhodobo strážia ruskí pohraničníci. „Sme im vďační, ale myslím si, že nastal čas, aby sme v nasledujúcich rokoch prevzali plnú zodpovednosť za svoje hranice,“ povedal.
Vzťahy Arménska s Ruskom sa výrazne zhoršili po bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu v septembri 2023. Jerevan vtedy Moskvu obvinil, že ho pred dlhoročným nepriateľom neochránila.
„Nepovažujem za možné, aby bol tento zákon zrušený,“ povedal Pašinjan novinárom. Odkazoval na zákon z apríla 2025, ktorým Arménsko začalo proces smerujúci k vstupu do EÚ. Začiatkom novembra oznámil, že Jerevan chce oficiálne podať žiadosť o členstvo do roku 2028.
Rusko Arménsko varuje, že nemôže vstúpiť do EÚ a zároveň zostať v Eurázijskej hospodárskej únii (EAEÚ), ktorú vedie Moskva. EAEÚ by mala v decembri rokovať o možnom pozastavení členstva Arménska. Rusko už obmedzilo dovoz arménskeho tovaru a pohrozilo, že Jerevan môže prísť o zvýhodnené ceny ruského zemného plynu.
Pašinjan dúfa, že jeho rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom 3. decembra pomôžu napätie zmierniť. „Nikdy sme sa nesnažili Rusku uškodiť a nikdy to neurobíme. To isté očakávame od Ruska,“ uviedol.
Premiér zároveň zopakoval, že Arménsko chce postupne prevziať ochranu svojich hraníc s Tureckom a Iránom, ktoré dlhodobo strážia ruskí pohraničníci. „Sme im vďační, ale myslím si, že nastal čas, aby sme v nasledujúcich rokoch prevzali plnú zodpovednosť za svoje hranice,“ povedal.
Vzťahy Arménska s Ruskom sa výrazne zhoršili po bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu v septembri 2023. Jerevan vtedy Moskvu obvinil, že ho pred dlhoročným nepriateľom neochránila.