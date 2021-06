Arménskeho premiéra prišlo pred voľbami podporiť vyše 20.000 ľudí

Arménsky premiér Nikol Pašinjan, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Jerevan 18. júna (TASR) - Približne 20.000 podporovateľov arménskeho premiéra Nikola Pašinjana sa vo štvrtok zišlo na Námestí republiky v hlavnom meste Jerevan, kde sa konalo posledné predvolebné zhromaždenie pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami. Informovala o tom agentúra AFP.vyhlásil Pašinjan.uviedol.povedal pre AFP jeden z účastníkov akcie. Dodal, že v tejto krajine južného Kaukazu vládla pred tým, než sa Pašinjan v roku 2018 dostal k moci,Pašinjan odstúpil z funkcie v apríli po tom, čo čelil výzvam na rezignáciu, odkedy v novembri podpísal Ruskom sprostredkovanú mierovú dohodu s Azerbajdžanom, ktorá ukončila vojnu oboch krajín o sporný región Náhorný Karabach.Mnohí občania Arménska mu vyčítajú, že krajinu doviedol do katastrofálnej vojny, ktorá si vyžiadala viac ako 6000 životov a prinútila Arménsko odovzdať Azerbajdžanu časť územia. V krajine to vyvolalo politickú krízu a rozsiahle protivládne protesty.Podľa prieskumov verejnej mienky majú rovnakú šancu zvíťaziť Pašinjanova strana Občianska dohoda (KP), ako aj volebná aliancia bývalého prezidenta Roberta Kočarjana. Neočakáva sa, že by niektorý zo subjektov získal viac ako 30 percent hlasov. Na zostavenie novej vlády musí strana získať aspoň 54 percent kresiel. Samotný Pašinjan dúfa, že sa jeho strane podarí získať až 60 percent hlasov voličov, čo autori prieskumov označujú za nereálny odhad.O voličskú podporu sa uchádza rekordných 22 politických strán a štyri volebné bloky. Analytici nevylučujú, že sa bude konať i druhé kolo volieb. Priebeh volieb budú monitorovať pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).