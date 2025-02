Pásmo Gazy: Egypt a Katar pracujú na vyriešení krízy prímeria

Gaza 12. februára (TASR) - Katar a Egypt pracujú na vyriešení krízy okolo dohody o prímerí v Pásme Gazy. Oznámil to v stredu palestínsky zdroj. Izrael predtým pohrozil obnovením bojov, ak palestínske militantné hnutie Hamas do sobotňajšieho popoludnia neprepustí rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Katarskí a egyptskí sprostredkovatelia podľa palestínskeho zdroja komunikujú so Spojenými štátmi, ktoré sú tiež sprostredkovateľom prímeria, ktoré v palestínskej enkláve platí od 19. januára.



"Intenzívne pracujú na vyriešení krízy a usilujú sa prinútiť Izrael, aby implementoval humanitárny protokol v dohode o prímerí a začal rokovania o druhej fáze," dodal zdroj hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity.



Hamas v pondelok vyhlásil, že odovzdanie ďalších izraelských rukojemníkov sa odkladá do odvolania. Zároveň Izrael obvinil z porušovania podmienok uzavretého prímeria. Následne Hamas uviedol, že ďalšia výmena rukojemníkov a väzňov sa v sobotu môže stále uskutočniť podľa plánu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok pohrozil zrušením dohody o prímerí v Pásme Gazy a obnovení bojov, ak Hamas neprepustí unesených izraelských rukojemníkov. Premiér vyhlásil, že v tom prípade bude armáda bojovať, kým úplne nezničí Hamas.



K situácii sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump, ktorý v pondelok prisľúbil, že ak Hamas do soboty neprepustí všetkých izraelských rukojemníkov, vypukne peklo.



Podľa dohody o prímerí mali obe strany začať nepriame rokovania o druhej fáze 16 dní po začiatku platnosti dohody. Doteraz sa nezačali, hoci podľa dohody došlo k piatim výmenám rukojemníkov a väzňov. Hamas prepustil 16 izraelských rukojemníkov a Izrael oslobodil stovky palestínskych väzňov. Šiesta výmena je naplánovaná na sobotu.