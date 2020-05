Pásmo Gazy hlásilo prvé úmrtie súvisiace s koronavírusom

Gaza 23. mája (TASR) - Preľudnené pásmo Gazy zaznamenalo v sobotu prvé úmrtie na nový koronavírus. Informovali o tom tamojší predstavitelia. Zároveň vládnu obavy, že pandémia ochromí už aj tak preťažený zdravotný systém tohto palestínskeho územia, uviedla tlačová agentúra AP.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva spresnilo, že obeťou pandémie sa stala 77-ročná žena, ktorá mala pridružené zdravotné ťažkosti a po príchode z Egypta bola umiestnená v špeciálnej poľnej nemocnici neďaleko hraničného priechodu nachádzajúceho sa v meste Rafah.



Úrady v pásme Gazy, v ktorom vládne militantné palestínske hnutie Hamas, hlásili tento týždeň 35 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, takže celkovo ich je tam 55. Všetci infikovaní sa nachádzajú v presne určených karanténnych a izolovaných zariadeniach, kde sú iba ľudia vracajúci sa zo zahraničia. Nie sú žiadne správy o miestnom (domácom) prenose koronavírusu.



Zdravotný systém v pásme Gazy je v zlom stave z dôvodu izraelsko-egyptskej blokády tohto územia, ale spôsobujú to aj vnútorné spory samotných Palestínčanov a opakované vojny a potýčky medzi Izraelom a palestínskymi militantnými skupinami.



V pásme Gazy žijú vyše dva milióny obyvateľov, ale majú tam ani nie 60 pľúcnych ventilátorov a chronický nedostatok liekov.



Hamas zaviedol od polovice marca povinnú karanténu v hoteloch, na klinikách a v školách pre všetkých obyvateľov vracajúcich sa domov cez Izrael a Egypt. Keďže nedávno nastal prudký nárast v prípadoch nákazy, Hamas oznámil, že hranice pásma Gazy zatvára pre všetkých príchodzích až do konca júna.



V piatok sa však v celom pásme Gazy otvorili mešity, by sa ľudia mohli na poludnie modliť. Veriaci si priniesli vlastné modlitebné koberčeky, mali tvárové masky, zachovávali odstup a dostali aj dezinfekciu rúk. Úrady uviedli, že čiastočné znovuotvorenie mešít po takmer dvoch mesiacoch zatvorenia nariadili po relatívnom úspechu v udržiavaní koronavírusu pod kontrolou. Úradom sa podľa ich slov podarilo zabrániť vážnemu prepuknutiu pandémie.



Školy a svadobné siene sú v Gaze stále zatvorené. Ministerstvo vnútra ovládané Hamasom oznámilo, že verejné a zábavné parky sa počas sviatku íd al-fitr nesmú otvoriť. Ide o moslimský sviatok, ktorý sa začína v nedeľu, trvá tri dni a končí sa ním pôstny mesiac ramadán.