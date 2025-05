Pásmo Gazy: Izraelské útoky si vyžiadali najmenej 50 obetí

Gaza 16. mája (TASR) - Úrad civilnej ochrany v Pásme Gazy v piatok uviedol, že od polnoci zahynulo pri izraelských útokoch v tejto palestínskej enkláve najmenej 50 ľudí. Miestne nemocnice hlásia desiatky zranených, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



„Počet (ľudí) zabitých pri izraelskom ostreľovaní zameranom na civilné domy v severnej časti Pásma Gazy od polnoci do dnešného skorého rána stúpol na 50... Naše tímy v týchto oblastiach stále pracujú,“ povedal pre AFP predstaviteľ úradu.



Lekár pôsobiaci v meste Bajt Lahíja pre AFP anonymne uviedol, že do miestnej nemocnice priviezli 30 mŕtvych a desiatky zranených, väčšinou deti a ženy.



Predstaviteľ nemocnice v neďalekom meste Džabálijá pre agentúru potvrdil, že prijali päť mŕtvych a „viac ako 75 zranených“ osôb.



Agentúra Anadolu informovala, že piatkové útoky si vyžiadali viac ako 100 mŕtvych Palestínčanov. Podľa jej zdrojov izraelská armáda uskutočnila na severe Pásma Gazy „strašné masakry“ zamerané na civilistov.



Vojna v Pásme Gazy medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas sa začala 7. októbra 2023 po útoku Hamasu na južný Izrael. Po približne 15 mesiacoch bojov uzavreli obe strany prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára. Izrael svoju ofenzívu v Pásme Gazy obnovil 18. marca.