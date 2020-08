Pásmo Gazy je v totálnej karanténe, zistili tam prípady nákazy

Gaza 25. augusta (TASR) – Prvé prípady nákazy koronavírusom mimo karanténnych zariadení zistili v husto zaľudnenom pásme Gazy. V pondelok večer to oznámil informačný úrad palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktoré v enkláve vládne. Zároveň úrad oznámil, že v celom pásme bude platiť 48-hodinová úplná karanténa (lockdown), a to už od pondelka večera. Uviedla to tlačová agentúra DPA.



Podľa Hamasu zaznamenali v pásme Gazy štyri nové prípady infekcie a všetko sú to členovia tej istej rodiny v utečeneckom tábore al-Mughasí, kde žije približne 120 000 ľudí.



Na základe všeobecnej karantény musia zostať zatvorené vzdelávacie inštitúcie, mešity a trhoviská.



V pobrežnom palestínskom pásme žijú v nepriaznivých podmienkach celkovo dva milióny ľudí.



Podľa katastrofického scenára sa tam očakávalo rýchle šírenie koronavírusu, ale obavy sa dosiaľ nepotvrdili a pandémia má v tejto oblasti zatiaľ mierny priebeh.



V pásme Gazy sa nachádza okolo 20 karanténnych zariadení - všetky sú mimo husto obývaných oblastí. V týchto zariadeniach zatiaľ zistili všetkých 105 doterajších prípadov nákazy koronavírusom.



Od zaznamenania prvých infikovaných ľudí na palestínskych územiach 5. marca je karanténa povinná pre každého človeka vstupujúceho na tieto územia. Z ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým druhom koronavírusu sa vyliečilo asi 72 ľudí.