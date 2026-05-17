Pásmo Gazy: Pri izraelských útokoch zahynuli štyria Palestínčania
Autor TASR
Gaza 17. mája (TASR) - Pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynuli v nedeľu najmenej štyria Palestínčania, oznámili tamojší zdravotnícki predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Záchranári uviedli, že v blízkosti policajnej stanice v meste Chán Júnis zahynul jeden človek. Izraelská armáda vyhlásila, že zneškodnila osobu, ktorá predstavovala bezprostrednú hrozbu pre jednotky nasadené v oblasti južne od enklávy.
Ďalší útok si vyžiadal tri obete neďaleko nemocnice v Dajr al-Balah v centrálnej oblasti Pásma Gazy. Izraelská armáda sa k tomuto incidentu bezprostredne nevyjadrila.
Prímerie v palestínskej enkláve oficiálne vstúpilo do platnosti 10. októbra 2025, krátko po druhom výročí vypuknutia vojny, ktorú vyvolal útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Izrael v uplynulých týždňoch však zintenzívnil útoky v Pásme Gazy a presmeroval svoju paľbu späť na zdevastované palestínske územie, keďže sa zastavili boje v Iráne a Hamas údajne posilňuje kontrolu nad oblasťou, píše AFP.
Izraelská armáda v sobotu oznámila zneškodnenie lídra Hamasu Izzaddína Haddáda, ktorý bol zároveň aj veliteľom vojenského krídla tejto organizácie. Hnutie potvrdilo Haddádovu smrť, no neprisľúbilo odvetu.
Podľa údajov, ktoré nerozlišujú medzi militantami a civilistami, zahynulo od októbrového prímeria pri izraelských útokoch približne 870 Palestínčanov. V tom istom období boli zabití štyria izraelskí vojaci.
