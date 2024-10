Pásmo Gazy: Pri razii v nemocnici zadržali 100 bojovníkov Hamasu

Gaza 28. októbra (TASR) - Izraelskí vojaci údajne zadržali približne 100 bojovníkov palestínskeho hnutia Hamas počas piatkovej razie v Nemocnici Kamála Adwána na severe Pásme Gazy. V pondelok o tom informovala izraelská armáda. TASR píše podľa agentúry Reuters.



"Vojaci v komplexe zadržali približne 100 teroristov vrátane tých, ktorí sa pokúsili o útek počas evakuácie civilistov. Vo vnútri nemocnice sa našli zbrane, finančné prostriedky teroristov a spravodajské dokumenty," uviedla izraelská armáda. Zdravotnícki predstavitelia v Pásme Gazy odmietajú prítomnosť militantov Hamasu v priestoroch nemocnice, pripomína Reuters.



Na záberoch zverejnených ministerstvom zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré kontroluje Hamas, vidieť škody na viacerých budovách v nemocničnom komplexe. Agentúra Reuters nedokázala pravosť záberov bezprostredne overiť. Priestory nemocnice izraelské sily opustili ešte v sobotu.



Izraelský vojenský predstaviteľ uviedol, že vojaci pri vstupe do nemocnice spôsobili len obmedzené škody. Podľa jeho slov vojaci museli zničiť zariadenia "dvojakého použitia", ako napríklad kyslíkové bomby, ktorých výbuch mohol ohroziť vojakov a personál v komplexe.



Zdravotnícky personál odmietol priestory nemocnice opustiť a zanechať svojich pacientov bez starostlivosti. V komplexe sa nachádzali aj stovky utečencov. Zdravotníci uviedli, že najmenej dve deti zahynuli na jednotke intenzívnej starostlivosti po tom, ako izraelská paľba v piatok zasiahla generátory a kyslíkovú stanicu v zariadení.



Izraelské ozbrojené sily uviedli, že niekoľko teroristov sa prezlieklo za zdravotníkov. "Nemali sme preto inú možnosť, ako skontrolovať aj zdravotnícky personál," povedal novinárom na online brífingu izraelský vojenský predstaviteľ.



"Evakuovali všetkých, ktorí sa tu ukrývali. Oddelili mužov od žien a vytvorili dva rady. Pre našich mužov to bolo veľmi ponižujúce, pretože ich odviedli bez oblečenia a neposkytli im nič, čím by sa mohli prikryť," opísala situáciu jedna zo sestier pracujúcich v nemocnici.



Izraelskí predstavitelia tvrdia, že takto sa snažili odhaliť skryté zbrane a po kontrole bolo mužom poskytnuté oblečenie.