Pásmo Gazy: Prímerie pokračuje, Trump si nie je istý, či vydrží

Jeruzalem 21. januára (TASR) - Prímerie medzi Izraelom a militantným palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy v utorok trvá už tretí deň. Staronový prezident USA Donald Trump však krátko po svojej pondelkovej inaugurácii vyjadril pochybnosti o tom, či sa pokoj zbraní podarí udržať. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Do vojnou zničenej palestínskej enklávy začala počas uplynulých dní prúdiť potrebná humanitárna pomoc. Iba v pondelok to bolo 900 kamiónov. Podľa Kataru tam počas najbližších 10 dní dopravia 12,5 milióna litrov paliva.



V nedeľu Hamas prepustil prvé tri izraelské rukojemníčky výmenou za 90 palestínskych väzňov v Izraeli. K ďalšej výmene by podľa AFP malo dôjsť v sobotu.



Vysídlení obyvatelia Gazy sa tiež postupne vracajú do zvyškov svojich domovov a záchranné tímy prehľadávajú trosky a telá obetí. Z mnohých stavieb ostali iba ruiny a viacerí obyvatelia si na ich mieste stavajú stany.



"Gaza vyzerá ako obrovské zrúcanisko," vyhlásil v pondelok Trump. Vzápätí uviedol, že si nie je istý tým, či sa prímerie podarí udržať. Trump je označovaný za podporovateľa Izraela, v prvý deň svojho funkčného obdobia podpísal výkonné nariadenie, ktorým zvrátil možnosť uvaliť sankcie na izraelských osadníkov na okupovanom Západnom brehu Jordánu, ktorí sú podozriví z násilia na Palestínčanoch.



Trumpove rozhodnutie privítali najmä krajne pravicoví izraelskí politici. Bývalý minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir označil rozhodnutie amerického prezidenta za historické. Predstavitelia palestínskej samosprávy v reakcii uviedli, že Trump tým podnecuje páchanie násilia a upozornili na nedávny útok izraelských osadníkov, pri ktorom sa zranilo 21 Palestínčanov.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a hnutím Hamas vstúpila do platnosti v nedeľu o 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ). V prvej fáze dôjde k prepusteniu rukojemníkov a izraelské sily sa z stiahnu smerom k hraniciam. Následne by sa malo začať nové kolo rokovaní, ktorých výsledkom bude prepustenie všetkých rukojemníkov, úplne stiahnutie Izraela a trvalé prímerie.