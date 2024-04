Pásmo Gazy: Zomrelo bábätko zachránené z maternice umierajúcej matky

Rafah 26. apríla (TASR) - Bábätko zachránené z maternice svojej umierajúcej matky v Pásme Gazy zomrelo, informoval v piatok jeho strýko. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Sabrín ar-Ruhovú lekári priviedli na svet cisárskym rezom. Jej matku cez víkend smrteľne zranil izraelský útok. Nemocnica Emirátov v meste Rafah uviedla, že predčasne narodené bábätko zomrelo vo štvrtok "napriek snahe personálu na novorodeneckej jednotke".



Jej strýko Rámí aš-Šajch pre AFP povedal, že mu nemocnica zatelefonovala a uviedla, že "jej stav sa zhoršil a už ju nemohli zachrániť".



"Skonala, už je so svojou rodinou," uviedol. "Dnes som išiel do nemocnice vykonať všetko potrebné a priniesol som telo dievčatka domov. Otvoril som hrob jej otca Šukrího a pochoval som ho tam," dodal.



Svedkovia pre AFP povedali, že dom rodiny v Rafahu zasiahol izraelský útok, ktorý podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy zabil najmenej 19 ľudí. Medzi zabitými boli aj Sabrínin otec a sestra.



Matka Sabrín as-Sakáníová sa dostala na pohotovosť Kuvajtskej nemocnice v meste v kritickom stave so zraneniami hlavy a brucha. Zomrela krátko po privedení dievčatka na svet. Lekári začiatkom týždňa označili prežitie dievčatka za "zázrak".



Izrael aj napriek medzinárodnému pobúreniu hrozí, že podnikne pozemnú operáciu v meste Rafah, kde nachádza útočisko väčšina obyvateľov Pásma Gazy pred bojmi na iných miestach palestínskej enklávy.