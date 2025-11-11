< sekcia Zahraničie
Pásmu Gazy hrozí rozdelenie na územia pod kontrolou Hamasu a Izraela
Zložitou otázkou je rekonštrukcia zničeného Pásma Gazy. Predstavitelia USA naznačili, že aj bez posunu do ďalšej fázy mierového plánu sa môže začať s opravou v Izraelom kontrolovaných oblastiach.
Autor TASR
Gaza 11. novembra (TASR) - Pásmu Gazy s čoraz väčšou pravdepodobnosťou hrozí rozdelenie na dve územia, jedno pod kontrolou palestínskeho militantného hnutia Hamas, a druhé pod kontrolou Izraela. Pre agentúru Reuters to uviedlo šesť európskych predstaviteľov oboznámených s rokovaniami o implementácii ďalšej fázy mierového plánu v Pásme Gazy. Úsilie o zavedenie druhej fázy podľa nich viazne a obnovenie vojnou zničeného územia bude pravdepodobne obmedzené na územie pod kontrolou Izraela, čo môže viesť k roky trvajúcemu rozdeleniu, informuje TASR.
Prvá fáza Trumpovho mierového plánu bola zavedená 10. októbra a odvtedy platí prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Izrael sa čiastočne stiahol z niektorých oblastí v Pásme Gazy, avšak stále okupuje 53 percent tohto palestínskeho územia vrátane väčšiny poľnohospodárskej pôdy, mesta Rafah, časti mesta Gaza a viacerých ďalších miest.
V druhej fáze sa počíta so stiahnutím izraelskej armády bližšie k svojim hraniciam, založením prechodného správneho orgánu, nasadením medzinárodných bezpečnostných síl, odzbrojením Hamasu a začiatkom rekonštrukcie zničenej infraštruktúry. Plán však neobsahuje žiadny harmonogram ani mechanizmy na jeho implementáciu. Hamas navyše odzbrojenie odmieta a Izrael nesúhlasí so zapojením Palestínskej samosprávy do povojnovej správy v Pásme Gazy.
Bez výraznejšieho zásahu Spojených štátov preto podľa zdrojov hrozí, že Pásmo Gazy môže byť dlhodobo rozdelené medzi Izrael a Hamas pozdĺž súčasnej línie kontroly, tzv. žltej línie.
Šesť európskych predstaviteľov uviedlo, že pokiaľ nedôjde k zásadnej zmene postoja Hamasu alebo Izraela, alebo k tlaku USA na izraelskú vládu, aby akceptovala prítomnosť Palestínskej samosprávy a palestínsku štátnosť, Trumpov mierový plán s najväčšou pravdepodobnosťou ďalej nepokročí.
Zložitou otázkou je rekonštrukcia zničeného Pásma Gazy. Americkí predstavitelia naznačili, že aj bez posunu do ďalšej fázy mierového plánu sa môže začať s rekonštrukciou v Izraelom kontrolovaných oblastiach.
Naďalej však nie je jasné, kto by financoval obnovu častí Gazy pod izraelskou okupáciou, keďže bohaté krajiny Perzského zálivu sa zdráhajú zapojiť bez účasti Palestínskej samosprávy a bez prísľubu palestínskej štátnosti. Náklady na obnovu zničených území sa odhadujú na 70 miliárd dolárov.
