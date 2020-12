Pásmu Gazy sa minuli testovacie súpravy a žiada o pomoc

Gaza 7. decembra (TASR) - Palestínskemu pásmu Gazy sa minuli testovacie súpravy na koronavírus a apelovalo na viaceré zahraničné či vonkajšie organizácie, aby mu pomohli doplniť zásoby. V pondelok to oznámil riaditeľ centrálneho laboratória v enkláve Amíd Muštahá.



"Za posledné štyri dni sme nedostali žiadne testovacie materiály," povedal Muštahá, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Dodal, že ministerstvo zdravotníctva požiadalo Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), OSN aj Palestínsku samosprávu, aby okamžite poslali do pásma Gazy zdravotnícke zásoby.



Palestínska samospráva, ktorá vládne v ďalšej palestínskej enkláve západný breh Jordánu (Predjordánsko), však tiež trpí nedostatkom testov a obrátila sa už na WHO so žiadosťou o dodanie ďalších.



Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy, riadené radikálnym hnutím Hamas, zaznamenalo za posledných 24 hodín desať úmrtí na ochorenie COVID-19 a 471 nových prípadov nákazy, ale počet vykonaných testov bol oveľa nižší než obvykle.



Počet prípadov nákazy najnovšie v pásme Gazy prudko stúpa. V tomto pásme žijú dva milióny ľudí natlačené vo veľmi stiesnených podmienkach s chabou infraštruktúrou.



Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) varoval, že zdravotnícky systém v pásme Gazy sa môžu zrútiť, ak bude počet infikovaných ľudí naďalej stúpať.



Medzitým premiér Palestínskej samosprávy v Predjordánsku Muhammad Ištajja oznámil sedemdňový lockdown v mestách Betlehem, Hebron, Nábulus a Túlkarm.



Ministerstvo zdravotníctva Palestínskej samosprávy hlásilo za posledných 24 hodín 1249 nových prípadov nákazy v Predjordánsku a desať úmrtí.



Palestínska samospráva dostane očkovacie látky proti COVID-19 od celosvetového združenia pre distribúciu vakcín s názvom Covax, čo je iniciatíva WHO. Pásmo Gazy dostane svoj podiel zo spomínaných očkovacích látok, ale ešte nie je známe, kedy.