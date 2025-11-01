< sekcia Zahraničie
PAŠOVALI RAJSKÝ PLYN: Polícia rozbila medzinárodný gang
Polícia zaistila 5184 litrov oxidu dusného v sklade a v dome podozrivého majiteľa nákladných áut, ktoré gang používal v provincii Malaga na juhu krajiny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 31. októbra (TASR) - Španielska polícia rozbila medzinárodný gang, ktorý je podozrivý z pašovania oxidu dusného, známeho ako rajský plyn, a nelegálneho tabaku. Vo vyhlásení, ktoré zverejnila v piatok, uviedla aj zatknutie siedmich členov gangu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Polícia zaistila 5184 litrov oxidu dusného v sklade a v dome podozrivého majiteľa nákladných áut, ktoré gang používal v provincii Malaga na juhu krajiny. Okrem toho v provincii Alicante na východe zaistila aj viac než 2,5 milióna pašovaných cigariet z nákladného auta v momente, keď z neho členovia gangu vykladali náklad.
Na prepravu oxidu dusného a nelegálneho tabaku využívala zločinecká sieť legitímne zásielky do Francúzska a ďalších európskych krajín. Jej členmi boli podľa polície Španieli a štátni príslušníci krajín východnej Európy.
Oxid dusný sa používa ako anestetikum v zubnom lekárstve a medicíne. Jeho rekreačné užívanie, ktoré vyvoláva pocity eufórie, relaxácie a odpojenia od reality, si získava najmä medzi mladými ľuďmi čoraz väčšiu popularitu.
Podľa lekárov však jeho nesprávne užívanie môže viesť k neurologickému poškodeniu a vo väčších množstvách aj k úmrtiu. Viacero európskych krajín preto zakázalo rekreačné užívanie rajského plynu alebo zaviedlo prísne obmedzenia.
Polícia zaistila 5184 litrov oxidu dusného v sklade a v dome podozrivého majiteľa nákladných áut, ktoré gang používal v provincii Malaga na juhu krajiny. Okrem toho v provincii Alicante na východe zaistila aj viac než 2,5 milióna pašovaných cigariet z nákladného auta v momente, keď z neho členovia gangu vykladali náklad.
Na prepravu oxidu dusného a nelegálneho tabaku využívala zločinecká sieť legitímne zásielky do Francúzska a ďalších európskych krajín. Jej členmi boli podľa polície Španieli a štátni príslušníci krajín východnej Európy.
Oxid dusný sa používa ako anestetikum v zubnom lekárstve a medicíne. Jeho rekreačné užívanie, ktoré vyvoláva pocity eufórie, relaxácie a odpojenia od reality, si získava najmä medzi mladými ľuďmi čoraz väčšiu popularitu.
Podľa lekárov však jeho nesprávne užívanie môže viesť k neurologickému poškodeniu a vo väčších množstvách aj k úmrtiu. Viacero európskych krajín preto zakázalo rekreačné užívanie rajského plynu alebo zaviedlo prísne obmedzenia.