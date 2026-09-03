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Pašovanie drog vo Vietname: Na trest smrti odsúdili 11 ľudí

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V marci 2023 bolo objavených viac ako desať kilogramov drog ukrytých v 157 tubách zubnej pasty, ktoré prevážali štyri letušky spoločnosti Vietnam Airlines.

Autor TASR
Hanoj 3. septembra (TASR) - Súd v juhovietnamskom Hočiminovom meste odsúdil 11 osôb na trest smrti v jednom z najväčších prípadov pašovania drog v histórii krajiny. Najmenej 20 ďalších obžalovaných odsúdil na doživotné väzenie. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

V marci 2023 bolo objavených viac ako desať kilogramov drog ukrytých v 157 tubách zubnej pasty, ktoré prevážali štyri letušky spoločnosti Vietnam Airlines prilietajúce z Paríža na letisko Tan Son Nhat (SGN) v Hočiminovom meste, ozrejmil internetový denník VnExpress. Celkovo bolo obvinených 227 obvinených osôb

Podľa vyšetrovania ženy o ukrytých drogách nevedeli. Prokuratúra systém opísala ako nadnárodnú sieť obchodovania s drogami z Francúzska do Vietnamu, ktoré boli zamaskované ako spotrebný tovar.

Členovia siete používali šifrované komunikačné platformy, bankové účty registrované na mená iných osôb a doručovacie služby na distribúciu drog naprieč južným Vietnamom.

Rozsudky prichádzajú v čase, keď Vietnam zvažuje zmeny v uplatňovaní trestu smrti. Vláda minulý mesiac navrhla jeho zrušenie za šesť trestných činov, vrátane pašovania drog, v rámci revízie trestného zákonníka. Navrhované zmeny však zatiaľ nenadobudli platnosť.
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