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Pašovanie drog vo Vietname: Na trest smrti odsúdili 11 ľudí
V marci 2023 bolo objavených viac ako desať kilogramov drog ukrytých v 157 tubách zubnej pasty, ktoré prevážali štyri letušky spoločnosti Vietnam Airlines.
Autor TASR
Hanoj 3. septembra (TASR) - Súd v juhovietnamskom Hočiminovom meste odsúdil 11 osôb na trest smrti v jednom z najväčších prípadov pašovania drog v histórii krajiny. Najmenej 20 ďalších obžalovaných odsúdil na doživotné väzenie. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
V marci 2023 bolo objavených viac ako desať kilogramov drog ukrytých v 157 tubách zubnej pasty, ktoré prevážali štyri letušky spoločnosti Vietnam Airlines prilietajúce z Paríža na letisko Tan Son Nhat (SGN) v Hočiminovom meste, ozrejmil internetový denník VnExpress. Celkovo bolo obvinených 227 obvinených osôb
Podľa vyšetrovania ženy o ukrytých drogách nevedeli. Prokuratúra systém opísala ako nadnárodnú sieť obchodovania s drogami z Francúzska do Vietnamu, ktoré boli zamaskované ako spotrebný tovar.
Členovia siete používali šifrované komunikačné platformy, bankové účty registrované na mená iných osôb a doručovacie služby na distribúciu drog naprieč južným Vietnamom.
Rozsudky prichádzajú v čase, keď Vietnam zvažuje zmeny v uplatňovaní trestu smrti. Vláda minulý mesiac navrhla jeho zrušenie za šesť trestných činov, vrátane pašovania drog, v rámci revízie trestného zákonníka. Navrhované zmeny však zatiaľ nenadobudli platnosť.
V marci 2023 bolo objavených viac ako desať kilogramov drog ukrytých v 157 tubách zubnej pasty, ktoré prevážali štyri letušky spoločnosti Vietnam Airlines prilietajúce z Paríža na letisko Tan Son Nhat (SGN) v Hočiminovom meste, ozrejmil internetový denník VnExpress. Celkovo bolo obvinených 227 obvinených osôb
Podľa vyšetrovania ženy o ukrytých drogách nevedeli. Prokuratúra systém opísala ako nadnárodnú sieť obchodovania s drogami z Francúzska do Vietnamu, ktoré boli zamaskované ako spotrebný tovar.
Členovia siete používali šifrované komunikačné platformy, bankové účty registrované na mená iných osôb a doručovacie služby na distribúciu drog naprieč južným Vietnamom.
Rozsudky prichádzajú v čase, keď Vietnam zvažuje zmeny v uplatňovaní trestu smrti. Vláda minulý mesiac navrhla jeho zrušenie za šesť trestných činov, vrátane pašovania drog, v rámci revízie trestného zákonníka. Navrhované zmeny však zatiaľ nenadobudli platnosť.