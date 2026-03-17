< sekcia Zahraničie
PAŠOVANIE MRAVCOV: Dvoch mužov obvinili, postavili sa pred súd
Obaja sú stíhaní za pašovanie voľne žijúcich živočíchov bez povolenia, pričom im hrozí až sedem rokov väzenia. Vinu odmietajú.
Autor TASR
Nairobi 17. marca (TASR) - Pred súd v kenskej metropole Nairobi sa v utorok postavili dvaja muži obvinení z pokusu o pašovanie tisícov mravcov do Číny. Ide o súčasť lukratívneho obchodu, ktorý bol v tejto východoafrickej krajine odhalený minulý rok, uvádza agentúra AFP, ktorú citovala TASR.
Čínskeho štátneho príslušníka Čang Kche-čchüna minulý týždeň zadržali na medzinárodnom letisku Jomo Kenyatta v hlavnom kenskom meste s vyše 2200 mravcami v batožine vrátane 1948 jedincov vyhľadávaného druhu Messor cephalotes.
Za mravce tohto druhu sa dá v zahraničí získať až 100 dolárov za kus. Čang, ktorý sa podľa súdnych dokumentov narodil v roku 1998, kúpil od 35-ročného kenského občana Charlesa Mwangiho 1300 mravcov za 100 kenských šilingov za kus (v prepočte približne 0,67 eura).
Mwangi bol zadržaný 13. marca v provincii Rift Valley. Mal pri sebe 1000 živých mravcov nešpecifikovaného druhu a 113 mravcov druhu Messor cephalotes ukrytých v injekčných striekačkách. Je obvinený aj z predaja mravcov trom osobám, ktoré boli minulý rok taktiež odsúdené za nelegálny predaj tohto hmyzu.
Ďalšie pojednávanie sa uskutoční 27. marca.
