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Päť európskych krajín rokovalo v Rwande o centrách pre migrantov
Nemecký týždenník Der Spiegel minulý týždeň informoval, že Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Grécko a Holandsko pripravujú vyslanie delegácie do Rwandy.
Autor TASR
Kigali 29. augusta (TASR) - Zástupcovia niekoľkých európskych krajín navštívili tento týždeň Rwandu, potvrdila pre agentúru AFP tamojšia vláda v Kigali. Predmetom prebiehajúcich rokovaní je možnosť, že by táto africká krajina slúžila ako tranzitný bod pre deportovaných migrantov, informuje TASR.
Nemecký týždenník Der Spiegel minulý týždeň informoval, že Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Grécko a Holandsko pripravujú vyslanie delegácie do Rwandy, kde by mali prediskutovať zriadenie centier pre odmietnutých žiadateľov o azyl. Všetkých päť spomínaných štátov deklarovalo zámer vytvoriť takéto „centrá“ mimo Európskej únie do konca tohto roka.
Umožnila im to legislatíva, ktorú Európsky parlament schválil v júni, čo však vyvolalo vlnu nevôle u mimovládnych organizácií na ochranu ľudských práv.
„Návšteva sa skutočne uskutočnila a rokovania pokračujú,“ potvrdil pre agentúru AFP rwandský minister zahraničných vecí Olivier Nduhungirehe, bližšie informácie o rozhovoroch či možnom časovom harmonograme však odmietol poskytnúť.
Vláda v Kigali už začiatkom mesiaca naznačila, že začala „predbežné rozhovory“ o tranzitných centrách pre migrantov s viacerými európskymi krajinami, vtedy ich však nešpecifikovala. Jedným z diskutovaných návrhov je tranzitné centrum Gashora, ktoré sa nachádza približne 60 kilometrov od Kigali. Od roku 2019 tam posielali migrantov, ktorí uviazli v Líbyi, kým sa spracovávali ich žiadosti o azyl. Mnohí z nich už medzitým odišli, uviedla pre miestnu rozhlasovú stanicu hovorkyňa vlády Yolande Makolová.
Rwanda uzavrela v roku 2022 dohodu s vtedajšou konzervatívnou vládou britského premiéra Borisa Johnsona o prijímaní nelegálnych migrantov, ktorí prichádzali do Spojeného kráľovstva na malých člnoch cez Lamanšský prieliv zo severného Francúzska. Táto otázka znepokojovala viaceré po sebe nasledujúce britské vlády, najmä po odchode krajiny z EÚ.
Hneď po nástupe do úradu v roku 2024 však labouristický premiér Keir Starmer tento plán zrušil, pričom britský najvyšší súd ho predtým označil za „nezákonný“. Agentúra AFP už v apríli informovala, že pätica európskych krajín zvažuje uzavretie migračných dohôd s približne desiatimi štátmi vrátane Rwandy.
Nemecký týždenník Der Spiegel minulý týždeň informoval, že Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Grécko a Holandsko pripravujú vyslanie delegácie do Rwandy, kde by mali prediskutovať zriadenie centier pre odmietnutých žiadateľov o azyl. Všetkých päť spomínaných štátov deklarovalo zámer vytvoriť takéto „centrá“ mimo Európskej únie do konca tohto roka.
Umožnila im to legislatíva, ktorú Európsky parlament schválil v júni, čo však vyvolalo vlnu nevôle u mimovládnych organizácií na ochranu ľudských práv.
„Návšteva sa skutočne uskutočnila a rokovania pokračujú,“ potvrdil pre agentúru AFP rwandský minister zahraničných vecí Olivier Nduhungirehe, bližšie informácie o rozhovoroch či možnom časovom harmonograme však odmietol poskytnúť.
Vláda v Kigali už začiatkom mesiaca naznačila, že začala „predbežné rozhovory“ o tranzitných centrách pre migrantov s viacerými európskymi krajinami, vtedy ich však nešpecifikovala. Jedným z diskutovaných návrhov je tranzitné centrum Gashora, ktoré sa nachádza približne 60 kilometrov od Kigali. Od roku 2019 tam posielali migrantov, ktorí uviazli v Líbyi, kým sa spracovávali ich žiadosti o azyl. Mnohí z nich už medzitým odišli, uviedla pre miestnu rozhlasovú stanicu hovorkyňa vlády Yolande Makolová.
Rwanda uzavrela v roku 2022 dohodu s vtedajšou konzervatívnou vládou britského premiéra Borisa Johnsona o prijímaní nelegálnych migrantov, ktorí prichádzali do Spojeného kráľovstva na malých člnoch cez Lamanšský prieliv zo severného Francúzska. Táto otázka znepokojovala viaceré po sebe nasledujúce britské vlády, najmä po odchode krajiny z EÚ.
Hneď po nástupe do úradu v roku 2024 však labouristický premiér Keir Starmer tento plán zrušil, pričom britský najvyšší súd ho predtým označil za „nezákonný“. Agentúra AFP už v apríli informovala, že pätica európskych krajín zvažuje uzavretie migračných dohôd s približne desiatimi štátmi vrátane Rwandy.