Päť levov evakuovaných z Ukrajiny dočasne prichýlila ZOO Poznani

Varšava 15. júna (TASR) - Lev, levica a tri mláďatá zachránené z Ukrajiny našli dočasné útočisko v poľskom meste Poznaň, oznámila to tamojšia zoologická záhrada. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Keď v utorok prišli, museli sme ich uspať. Do svojich nových klietok prišli pokojne," povedal Remigiusz Kozinski z oddelenia vzdelávania zoologickej záhrady. Podľa neho sú v poriadku a v bezpečí.



Leva oddelili od levice, ktorá je s mláďatami a adaptujú sa na nové podmienky. V Poznani by mali stráviť nasledujúce týždne a potom by sa mali presunúť do iných krajín.



Trojročnú levicu Asju zachránili počas ťažkej gravidity z Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Vlani v októbri sa jej narodili tri mláďatá Teddi, Emi a Santa.



Dvojročný lev Viseris žil v rovnakom zoologickom zariadení, ale nepredpokladá sa, že by bol príbuzný s ostatnými.



"Evakuácia týchto veľkých mačiek bola možná vďaka spolupráci medzi Medzinárodnou federáciou na ochranu zvierat (IFAW), organizáciami Wild Animal Rescue, UAnimals a ZOO Poznaň," uviedla v stredu vo vyhlásení IFAW.



"Toto sú neočakávané obete tejto vojny," povedala Natalia Gozaková z IFAW.



Keďže väčšinu veľkých mačiek chovaných v zajatí nie je možné vypustiť späť do voľnej prírody, ZOO Poznaň a jej partneri našli pre levy vhodné domovy v Európe i mimo nej.