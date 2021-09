Päť ľudí zahynulo pri havárii autobusu v Izraeli

Jeruzalem 29. septembra (TASR) - Päť ľudí vrátane troch detí zahynulo v stredu v Izraeli, keď sa autobus a auto zrazili neďaleko mesta Churfejš na severe krajiny. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na záchranárov.



Medzi mŕtvymi je päťročné dievča, dvaja chlapci vo veku 12 a 15 rokov, ako aj muž a žena. V oznámení to napísala záchranná služba Magen David Adom (MDA/Červená Dávidova hviezda).



Do nemocnice odviezli celkovo 35 ľudí, z nich troch vážne zranených prepravil vrtuľník.



Nábožensky orientovaná organizácia židovskej mládeže Bnej Akiva vo vyhlásení uviedla, že autobus viezol jej členov domov po výlete počas židovského pútnického sviatku sukot.



"Bola to veľmi vážna nehoda," dodala záchranná služba MDA.