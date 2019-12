Päť ľudí zahynulo pri páde malého lietadla v Louisiane

Lafayette 28. decembra (TASR) - Päť ľudí prišlo v sobotu o život pri havárii malého civilného lietadla na juhu amerického štátu Louisiana. Oznámila to agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.



K nehode, ktorú prežila so zraneniami len jedna zo šiestich osôb na palube, došlo v približne 130-tisícovom meste Lafayette. Zranenia okrem nej utrpeli ešte traja ďalší ľudia, ktorí sa nachádzali v okolí miesta havárie. Všetkých štyroch zranených hospitalizovali, pričom nebolo bezprostredne známe, aký vážny je ich stav.



Stroj dopadol na zem v blízkosti miestnej pošty a úrady preventívne evakuovali aj neďaleký supermarket Walmart. V domoch a podnikoch v okolí miesta nehody boli prerušené dodávky elektriny.



Lietadlo vzlietlo z regionálneho letiska v Lafayette a smerovalo do štátu Georgia. Išlo o dvojmotorový osemmiestny stroj typu Piper Cheyenne, informovala televízia Fox News.



Podľa opisov očitých svedkov pretrhlo zrejme lietadlo pred dopadom na nezastavaný trávnatý pozemok elektrické vedenie a zasiahlo najmenej jedno auto zaparkované v blízkosti pošty a supermarketu. Na budove pošty došlo k rozbitiu niekoľkých okien.