Päť migrantov zahynulo pri pokuse vylodiť sa na Kanárskych ostrovoch

Las Palmas 21. augusta (TASR) - Pri pokuse vylodiť sa na španielskych Kanárskych ostrovoch zomreli piati africkí migranti. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na španielske úrady.



Loď s migrantmi ako prvé objavilo španielske hliadkové lietadlo, ktoré na ňu upozornilo námornú záchrannú službu. Záchranári na palube našli 12 ľudí, viacerých z nich v kritickom stave a štyroch mŕtvych.



Loď sa nachádzala približne 180 kilometrov juhovýchodne od ostrova Gran Canaria, kam letecky previezli dvoch migrantov v kritickom stave. Jeden z nich neskôr v nemocnici zomrel.



Pracovníci záchrannej služby len v stredu objavili loď s 15 mŕtvymi migrantmi v blízkosti ostrovov, píše AFP.



Celkovo 239 migrantov zomrelo za posledných osem mesiacov v snahe dostať sa na Kanárske ostrovy, priblížila agentúra. Za celý minulý rok ich zahynulo 210 a v roku 2018 43, vyplýva z údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).



Príchody nelegálnych migrantov na Kanárske ostrovy cez Atlantický oceán tento rok vzrástli šesťnásobne, bol to 3448 ľudí. Celkový príchod migrantov do Španielska po mori však podľa tamojšieho ministerstva vnútra klesol o takmer 30 percent.



Podľa IOM má túto zmenu na svedomí zvýšená bezpečnosť a hliadky pri zaužívanej ceste po Stredozemnom mori, čo núti migrantov rozhodnúť sa pre neprebádanú, no rovnako nebezpečnú plavbu cez Atlantický oceán.