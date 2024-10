Päť neprávom odsúdených mužov podalo na Trumpa žalobu za ohováranie

New York 21. októbra (TASR) - Päť mužov, ktorých neprávom odsúdili za napadnutie a znásilnenie bežkyne v newyorskom Central Parku z roku 1989, v pondelok podalo žalobu na republikánskeho kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa za hanobenie dobrého mena. Reagovali tak na Trumpove vyjadrenia v septembrovej televíznej debate. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AP.



Muži afroamerického a hispánskeho pôvodu strávili vo väzení päť až 13 rokov. V čase incidentu v Central Parku boli tínedžeri. Uviedli, že sa k činu priznali pod nátlakom, neskôr však trvali na svojej nevine. V roku 2002 ich oslobodili na základe nových dôkazov DNA a priznania inej osoby.



Trump v debate s kandidátkou Demokratickej strany Kamalou Harrisovou 10. septembra tvrdil, že pätica v Central Parku zabila osobu a priznala sa k tomu. Pri incidente nikto nezomrel, pripomína AP.



Yusef Salaam, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron Brown a Korey Wise označili Trumpove vyhlásenia za "preukázateľne nepravdivé". Žalobu podali na federálnom súde vo Filadelfii dva týždne pred prezidentskými voľbami.



Právnik mužov Shanin Specter uviedol, že výroky republikánskeho exprezidenta "na nich vrhli škodlivé svetlo". Muži požadujú bližšie nešpecifikované peňažné odškodnenie za poškodenie dobrého mena a emocionálnu ujmu.



Trumpov volebný tím sa k podaniu žaloby zatiaľ nevyjadril. Republikán si už v minulosti vyslúžil kritiku za vyjadrenia o prípade bežkyne v Central Parku z roku 1989. Exprezident po incidente uverejnil v denníku New York Times výzvu na trest smrti pre mladíkov. Yusef Salaam povedal, že Trump sa im za to nikdy neospravedlnil.