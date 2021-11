Niektoré ruské regióny pre zhoršenú situáciu predlžujú covidové voľno

Moskva 8. novembra (TASR) - Na väčšine územia Ruska sa v pondelok skončilo obdobie dní pracovného pokoja vyhlásené federálnymi úradmi s cieľom spomaliť nárast počtu nakazených koronavírusom SARS-CoV-2.



Informoval o tom spravodajský web Meduza.io, ktorý súčasne uviedol, že možnosť predĺžiť lokálny lockdown využilo len päť regiónov: Novgorodská, Kurská, Smolenská, Tomská a Čeľabinská oblasť.



Agentúra TASS vysvetlila, že toto predĺženie "covidového voľna" o niekoľko dní súvisí s napätou epidemickou situáciou, nízkou mierou zaočkovanosti a nárastom počtu ľudí nakazených koronavírusom.



Podpredsedníčka ruskej vlády Taťjana Golikovová ešte 5. novembra informovala, že epidemická situácia sa zhoršila v desiatich regiónoch Ruska vrátane Čeľabinskej oblasti, kde sa rozhodli predĺžiť dni voľna.



Napriek ukončeniu platnosti federálneho nariadenia o obmedzení pohybu a ekonomických aktivít mnohé regióny zaviedli alebo predĺžili platnosť QR kódov potrebných na návštevu kaviarní, reštaurácií a nákupných stredísk, ale aj centier voľného času či verejných inštitúcií.



Naďalej platí aj povinnosť pre starších a chronicky chorých obmedziť svoj pohyb mimo svojej domácnosti na nevyhnutné nákupy potravín a liekov, návštevu lekára a zdravotné prechádzky. Platí i nariadenie o povinnom očkovaní zamestnancov vybraných sektorov.



V mnohých subjektoch Ruskej federácie sa napriek obnoveniu obvyklých aktivít rozhodli sprísniť obmedzenia: napr. v Tatársku mienia už o dva týždne zaviesť QR kódy pre cestovanie v MHD, dodala agentúra TASS.



Režim plateného voľna fungoval na federálnej úrovni od 30. októbra do 7. novembra. V niektorých regiónoch bol zavedený aj skôr.



Nový nárast počtu infikovaných novým koronavírusom v Rusku zaznamenali s nástupom jesene, a to v dôsledku šírenia delta variantu koronavírusu SARS-CoV-2.



Federálne ústredie odvtedy takmer každý deň informuje o nových maximách dennej chorobnosti a smrtnosti na COVID-19. V nedeľu v Rusku hlásili 39.165 testmi potvrdených nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, ktorému podľahlo ďalších 1179 ľudí. Rusko v sobotu potvrdilo 41.335 infikovaných, čo bol najvyšší počet od začiatku pandémie - a ďalších 1188 úmrtí, informoval spravodajský web The Moscow Times.