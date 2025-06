Päť štátov uvalilo sankcie na izraelských ministrov

Washington 11. júna (TASR) - Británia, Kanada, Austrália, Nový Zéland a Nórsko v utorok uvalili sankcie na dvoch krajne pravicových izraelských ministrov - Itamara Ben Gvira a Bezalela Smotriča, ktorých vinia z opakovaného podnecovania násilia voči Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Táto pätica krajín zmrazuje majetok a uvaľuje cestovné obmedzenia na izraelského ministra pre národnú bezpečnosť Ben Gvira, ktorý je židovským osadníkom zo Západného brehu Jordánu, a na šéfa rezortu financií Smotriča žijúceho tiež v Predjordánsku - v nelegálnej židovskej osade Kedumim.



Spojené štáty sa k tejto iniciatíve nepridali - namiesto toho uviedli, že sankcionujú jednotlivcov a „falošné charitatívne organizácie“, ktoré poskytovali finančnú podporu palestínskej militantnej organizácii Hamas a ďalšej palestínskej skupine.



Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar označil rozhodnutie Británie a ďalších štyroch krajín za „škandalózne.“ Reuters dodal, že izraelská vláda začiatkom budúceho týždňa zvolá mimoriadne zasadnutie, aby rozhodla, ako na toto „neprijateľné rozhodnutie“ zareaguje.



Smotrič uvalenie sankcií komentoval na slávnostnom otvorení novej osady v Hebronských vrchoch, pričom uviedol, že „pohŕda“ krokom Británie. Dodal: „Ak Boh dá, sme odhodlaní pokračovať v budovaní“ nových osád na okupovaných územiach.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí označil sankcie západných spojencov voči dvom izraelským ministrom za „mimoriadne neužitočné“ a povedal, že „nás to nijako nepriblíži k prímeriu v Gaze“.



„Mali by sa zamerať na skutočného vinníka: Hamas,“ povedal hovorca. „Máme obavy z akéhokoľvek kroku, ktorý by Izrael ešte viac izoloval od medzinárodného spoločenstva,“ doplnil.



Lídri Británie, Francúzska a Kanady v máji vyvinuli tlak na vládu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby ukončila blokádu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kde podľa medzinárodných expertov hrozí hladomor, a sľúbili „konkrétne kroky“, ak sa nová vojenská ofenzíva izraelskej armády v palestínskej enkláve nezastaví.



V reakcii na politiku Izraela na okupovanom Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy Británia pozastavila so židovským štátom rokovania o voľnom obchode a oznámila ďalšie sankcie proti osadníkom na Západnom brehu Jordánu.



Netanjahu v reakcii na to spomínanú trojicu krajín obvinil, že chcú pomôcť Hamasu a že „stoja na nesprávnej strane dejín“.