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Päť veľkých automobiliek dosiahlo na súde víťazstvo v kauze dieselgate
Kauza otriasla celým automobilovým sektorom.
Autor TASR
Londýn 10. júla (TASR) - Vrchný súd v Londýne rozhodol v piatok do veľkej miery v prospech piatich veľkých automobiliek obvinených z emisných podvodov. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na informácie súdu.
„Súd zamietol väčšinu hlavných obvinení podaných na výrobcov áut, ktorých vozidlá boli preverované v najnovšom procese v rámci kauzy dieselgate,“ povedala sudkyňa Sara Cockerillová odkazujúc na firmy Mercedes, Ford, Peugeot-Citroën, Renault a Nissan. Tie odmietajú tvrdenia, že do svojich vozidiel inštalovali softvér, ktorý počas testov zámerne znižoval emisie oxidov dusíka.
Škandál známy ako dieselgate vypukol v septembri 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) zistila, že nemecká automobilka Volkswagen inštalovala do svojich dieselových vozidiel softvér maskujúci skutočné hodnoty oxidov dusíka. Firma neskôr priznala, že softvér nainštalovala do zhruba 11 miliónov vozidiel po celom svete. Na VW bolo podané nespočetné množstvo žalôb a do dnešných dní stála kauza automobilku viac než 32 miliárd eur, z toho väčšinu vyplatila v USA.
Kauza otriasla celým automobilovým sektorom. Vyšetrovanie sa rozšírilo aj na ďalšie spoločnosti, pričom súdne procesy sa konali v ďalších krajinách ako Francúzsko, Británia či Južná Kórea.
Piatkový verdikt Vrchného súdu v Londýne síce predstavuje víťazstvo pre uvedených päť automobiliek, Cockerillová však dodala, že ich ešte stále čaká druhý súdny proces, ktorý sa uskutoční v októbri tohto roka. Dôvodom sú podľa nej „zistené nedostatky týkajúce sa určitých špecifických stratégií“.
„Súd zamietol väčšinu hlavných obvinení podaných na výrobcov áut, ktorých vozidlá boli preverované v najnovšom procese v rámci kauzy dieselgate,“ povedala sudkyňa Sara Cockerillová odkazujúc na firmy Mercedes, Ford, Peugeot-Citroën, Renault a Nissan. Tie odmietajú tvrdenia, že do svojich vozidiel inštalovali softvér, ktorý počas testov zámerne znižoval emisie oxidov dusíka.
Škandál známy ako dieselgate vypukol v septembri 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) zistila, že nemecká automobilka Volkswagen inštalovala do svojich dieselových vozidiel softvér maskujúci skutočné hodnoty oxidov dusíka. Firma neskôr priznala, že softvér nainštalovala do zhruba 11 miliónov vozidiel po celom svete. Na VW bolo podané nespočetné množstvo žalôb a do dnešných dní stála kauza automobilku viac než 32 miliárd eur, z toho väčšinu vyplatila v USA.
Kauza otriasla celým automobilovým sektorom. Vyšetrovanie sa rozšírilo aj na ďalšie spoločnosti, pričom súdne procesy sa konali v ďalších krajinách ako Francúzsko, Británia či Južná Kórea.
Piatkový verdikt Vrchného súdu v Londýne síce predstavuje víťazstvo pre uvedených päť automobiliek, Cockerillová však dodala, že ich ešte stále čaká druhý súdny proces, ktorý sa uskutoční v októbri tohto roka. Dôvodom sú podľa nej „zistené nedostatky týkajúce sa určitých špecifických stratégií“.