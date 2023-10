Päť výborov europarlamentu chce vysvetlenia od šéfa siete TikTok

Brusel 9. októbra (TASR) - Predsedovia piatich výborov Európskeho parlamentu (EP) obnovili pozvanie pre generálneho riaditeľa TikTok Šou C'Čcheho, aby v rámci spoločného vypočutia podal europoslancom niektoré vysvetlenia. Informuje o tom spravodajca TASR.



Autormi pozývacieho listu sú šéf výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Juan Fernando López Aguilar, šéf výboru pre pre zahraničné veci (AFET) David McAllister, predsedníčka výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) Anna Cavazziniová, predseda výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) Cristian-Silviu Bušoi a šéfka podvýboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE) Nathalie Loiseauová.



Predsedovia piatich výborov EP sa na pozvánke pre šéfa TikToku dohodli minulý týždeň vo štvrtok (5.10). Nadväzuje na predchádzajúcu pozvánku, odoslanú v júli 2023, ktorú Šou C'Čche odmietol.



Predsedovia piatich výborov EP upozornili, že vzhľadom na to, že TikTok má okolo 125 miliónov aktívnych používateľov v EÚ, musí riešiť aj otázku zodpovednosti.



Spresnili, že najmä vo svetle nedávnych zistení Írskej komisie na ochranu údajov o nesúlade praktík TikTok s pravidlami GDPR v EÚ týkajúcimi sa detských používateľov, by vypočutie Šou C'Čcheho v EP malo kľúčový význam.



V liste sa uvádza, že osobná účasť šéfa TikToku by bola "najprínosnejším spôsobom", ako vyriešiť rastúce obavy z postupov spoločnosti TikTok pri osobných údajov maloletých. Vysvetlenie požadujú aj pri pravidlách na ochranu spotrebiteľa a tiež možnostiach sledovania užívateľov siete, používanie algoritmov, moderovania a úpravy zverejnených obsahov a krokoch proti šíreniu nezákonných a škodlivých obsahov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)