Päť zo šiestich nezvestných skialpinistov vo Švajčiarsku našli mŕtvych

Ženeva 11. marca (TASR) - Piatich zo skupiny šiestich skialpinistov, ktorí sa počas víkendu stratili vo švajčiarskych Alpách, našli mŕtvych. Oznámila to v pondelok polícia v švajčiarskom kantóne Valais. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Pátranie bolo skomplikované nepriaznivým počasím. Skupine záchranárov sa však podarilo dostať sa do oblasti, kde našli telá piatich osôb. Miestne médiá napísali, že pátranie po šiestom nezvestnom pokračuje.



Švajčiarska polícia pre stanicu BBC potvrdila, že všetci skialpinisti sú švajčiarski občania vo veku od 21 do 58 rokov. Vyštartovali v sobotu z mesta Zermatt na juhu Švajčiarska a mali namierené do dediny Arolla, informovala polícia. Dodala, že skupina sa stratila v okolí vrcholu Tte Blanche, ktorý je vysoký 3706 metrov.