PÄŤDESIAT ROKOV: Za masaker v domove dôchodcov pozná útočník trest

Záhreb 4. júla (TASR) — Súd v Chorvátsku vo štvrtok odsúdil na 50 rokov väzenia muža, ktorý vlani v domove dôchodcov v meste Daruvar zastrelil šesť ľudí vrátane svojej matky. Informovala o tom tlačová agentúra AFP, píše TASR.



Krešimir Pahoki dostal najvyšší možný trest za vraždu piatich obyvateľov a jednej zamestnankyne zariadenia pre seniorov v Daruvare ležiacom asi 100 kilometrov východne od Záhrebu.



Podľa sudkyne Maje Sikorovej útok trval len desať minút, no zostalo po ňom šesť mŕtvych a šesť zranených. Uviedla, že čin bol „vykonaný chladnokrvne“ a výška trestu odráža jeho závažnosť.



Pahoki, bývalý príslušník vojenskej polície, vstúpil do domova dôchodcov, aby sa porozprával s majiteľom o dlhoch za starostlivosť o svoju matku. Následne vytiahol zbraň a začal strieľať.



Päťdesiatdvaročný Pahoki vinu odmietol. Počas výpovede pred súdom uviedol len to, že počas vojny v 90. rokoch bojoval za Chorvátsko a že o skutku nemá čo povedať. Psychiatrické vyšetrenie potvrdilo, že bol plne príčetný. Proti rozsudku sa môže odvolať. Pahoki však neuviedol, či túto možnosť využije.



Prípady masovej streľby sú v Chorvátsku zriedkavé a kauza z Daruvaru patrí k najhorším od získania nezávislosti krajiny v roku 1991.