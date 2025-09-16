< sekcia Zahraničie
FBI: Neexistujú informácie o tom, že Epstein ponúkal ženy iným osobám
Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, čo bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi.
Autor TASR
Washington 16. septembra (TASR) - V spisoch bezpečnostných zložiek neexistujú žiadne „dôveryhodné informácie“ o tom, že by sexuálny delikvent Jeffrey Epstein obchodoval so ženami a neplnoletými dievčatami pre kohokoľvek iného než pre seba, vyhlásil v utorok v senátnom výbore riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Neexistujú žiadne dôveryhodné informácie, ani jedna,“ povedal Patel počas vypočúvania pred senátnym výborom pre súdnictvo. „Keby existovali, podal by som ten prípad už včera, že obchodoval s ďalšími osobami,“ vyhlásil.
Patel tvrdí, že vyšetrovacie spisy FBI týkajúce sa Epsteina sú obmedzené, pretože americký prokurátor na Floride pred dvoma desaťročiami nesprávne obmedzil rozsah vyšetrovania.
Júlové rozhodnutie ministerstva spravodlivosti nezverejniť ďalšie materiály podľa Reuters rozhnevalo mnohých priaznivcov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí očakávali, že jeho vláda odhalí prepojenia medzi Epsteinom a ďalšími bohatými a vplyvnými osobnosťami. „Zverejnili sme všetky dôveryhodné informácie,“ uviedol Patel.
AFP konštatuje, že Patel sa stal terčom kritiky zo strany demokratov v senátnom výbore za „čistku“ v radoch FBI, počas ktorej úrad prepustil desiatky agentov pracujúcich na prípadoch týkajúcich sa Trumpa, alebo ktorí boli vnímaní ako nelojálni voči prezidentovi.
Demokratický senátor Dick Durbin obvinil Patela z toho, že spôsobil „nevýslovné škody FBI“ a ohrozil národnú a verejnú bezpečnosť prostredníctvom „bezprecedentnej čistky predstaviteľov FBI“.
Epstein v roku 2019 - počas Trumpovho prvého funkčného obdobia – spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, čo bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi. Trump i jeho ľudia v kampani naznačovali, že možno nešlo o samovraždu, a sľubovali zverejniť mená Epsteinových prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz však tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol v Trumpovom neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).
