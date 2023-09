Pätica Američanov prepustených Iránom je už v USA

Washington 19. septembra (TASR) — Piati Američania prepustení v rámci výmeny za päť Iráncov väznených v USA sa v utorok vrátili do Spojených štátov, informovala agentúra Reuters.



Lietadlo s prepustenými Američanmi, vrátane jedným zadržiavaným osem rokov, vzlietlo z Kataru, ktorý pomohol dohodnúť výmenu, a pristálo v oblasti Washingtonu, povedal nemenovaný americký predstaviteľ. Podľa Reuters ich na letisku čakali príbuzní a priatelia.



Ich návrat do vlasti potvrdil aj poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, ktorý na sociálnej sieti X zverejnil fotografiu prepustených väzňov na palube lietadla spolu s americkými diplomatmi, ktorí sa do rokovaní zapojili. "Vitajte doma," napísal Sullivan.



Výmena väzňov medzi Washingtonom a Teheránom sa mohla uskutočniť po tom, ako v Južnej Kórei došlo k uvoľneniu zmrazených iránskych financií. Prostriedky vo výške šesť miliárd dolárov v pondelok dorazili do Kataru na základe výnimky zo sankcií, ktorú pred týždňom vydala pre zahraničné banky vláda USA.



Výmena začala naberať reálne kontúry odvtedy, ako boli Američania pred vyše mesiacom premiestnení do domáceho väzenia.



Krátko po potvrdení výmeny sa pätica amerických občanov — všetci sú iránskeho pôvodu — vydala z Teheránu na cestu do USA.



V rovnakom čase dvaja z piatich prepustených Iráncov pristáli v Dauhe.



Hovorca iránskej diplomacie uviedol, že ďalší prepustený sa rozhodol odísť do tretej krajiny, kde má príbuzných, zatiaľ čo zvyšní dvaja zostávajú v Spojených štátoch.



Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Iránom sú obzvlášť vyhrotené od roku 2018, keď vtedajší prezident USA Donald Trump odstúpil od dohody zameranej na obmedzenie jadrových ambícií Teheránu a nariadil sprísnenie sankcií USA.



Agentúra Reuters konštatuje, že nateraz nie je jasné, či výmena väzňov povedie k zblíženiu Iránu a USA aj v iných otázkach, ako je iránsky jadrový program a podpora Iránu pre regionálne milície, vojenská prítomnosť USA v Perzskom zálive či americké sankcie uvalené na Teherán.



Iránsky prezident Ebráhím Raísí, ktorý je v New Yorku na Valnom zhromaždení OSN, označil výmenu väzňov za humanitárnu akciu a vyjadril presvedčenie, že v budúcnosti ju bude možné zopakovať.



Prezident USA Joe Biden čelí v súvislosti s výmenou väzňov kritike republikánov. Predseda výboru Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci Michael McCaul vyhlásil, že prevod šiestich miliárd dolárov by mohol povzbudiť Irán, aby zadržal ďalších občanov USA.



Bidenovi spolupracovníci však oponujú, že peniaze patria Iránu a sú prevádzané z monitorovaných účtov v Južnej Kórei na kontá v Katare, ktorý bude kontrolovať, na čo sa použijú.