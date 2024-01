Päť lídrov EÚ vyzvalo na kolektívne úsilie pri vyzbrojovaní Ukrajiny

Brusel/Kyjev 31. januára (TASR) - Pätica lídrov členských štátov EÚ vyzvala v stredu v spoločnom liste na kolektívne úsilie pri vyzbrojovaní Ukrajiny. Poukázala pritom na to, že EÚ nenaplnila vlaňajší sľub, že Kyjevu do konca marca 2024 poskytne milión kusov delostreleckej munície. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Financial Times (FT).



Pod spoločnú výzvu, zverejnenú pred štvrtkovým mimoriadnym summitom EÚ, sa podpísali nemecký kancelár Olaf Scholz, český premiér Petr Fiala, estónska premiérka Kaja Kallasová, končiaci predseda holandskej vlády Mark Rutte a dánska premiérka Mette Frederiksenová.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Európska únia poskytla Ukrajine finančnú a vojenskú podporu za približne 68 miliárd eur. Dodávky zbraní a financií však postupne zoslabli a návrhy na ich obnovenie sú nateraz zablokované. Tieto záležitosti budú na programe štvrtkového zasadnutia Európskej rady v Bruseli.



"Ukrajina má nedostatočné množstvo delostreleckej munície a hrozí, že záväzky na vojenskú podporu nebudú zodpovedať jej potrebám," napísala v liste pätica lídrov.



Poukázali na prísľub z vlaňajšieho roku, kedy sa zaviazali dodať Ukrajine jeden milión delostreleckých nábojov do konca marca 2024. "Krutá pravda: tento cieľ sa nám nepodarilo splniť," uviedli.



Schopnosť EÚ naďalej podporovať a udržať obranu Ukrajiny označili signatári výzvy za "záležitosť spoločnej európskej bezpečnosti". "Pre odvážne ukrajinské ženy a mužov v ozbrojených zložkách to je otázka života a smrti", napísali.



Agentúra Reuters mala možnosť nahliadnuť do navrhovaných záverov štvrtkového summitu, podľa ktorých plánujú potvrdiť svoje odhodlanie naďalej poskytovať Ukrajine vojenskú podporu.



Podľa tohto návrhu však nie je jasné, či lídri prisľúbia pridelenie ďalších piatich miliárd eur do fondu s názvom Európsky mierový nástroj (EPF), ktorý sa využíva na financovanie vojenskej podpory pre Ukrajinu. Táto časť textu je totiž podľa Reuters uvedená len v hranatých zátvorkách, čo naznačuje, že sa o nej stále rokuje.



"Spôsoby (podpory) sú menej dôležité. Rozhodujúce sú ciele a prostriedky.Budeme naďalej skúmať všetky možnosti a prizveme spojencov a partnerov na spolufinancovanie iniciatív," uvádza sa v spoločnom liste. Podľa podpísaných lídrov je však pritom prvoradý zmysel pre naliehavosť, keďže "objednávky, ktoré dnes zadáme, sa dostanú na bojisko až v budúcom roku".



Podľa denníka FT list obsahuje aj posolstvo pre ostatné krajiny, predovšetkým Francúzsko, ktoré argumentujú proti tomu, aby sa na spoločnej výrobe zbraní podieľali aj partnerské štáty EÚ.



"Dôležitú úlohu by mohli zohrávať aj partnerské krajiny, ktoré sa môžu zapojiť do nášho spoločného úsilia," napísali.