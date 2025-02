Pätnásť palestínskych väzňov prepustených Izraelom je už v Turecku

Istanbul 4. februára (TASR) - Pätnásť palestínskych väzňov prepustených Izraelom v rámci dohody o prímerí v Pásme Gazy už pricestovalo do Turecka. V utorok to potvrdil tamojší minister zahraničných vecí Hakan Fidan, TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Pred niekoľkými dňami prišlo do Turecka cez Káhiru 15 Palestínčanov, ktorých prepustili," povedal Fidan. Spresnil, že turecké veľvyslanectvo v Káhire im vydalo víza.



Dohoda medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas z 19. januára pozostáva z troch fáz. V prvej fáze má Hamas v priebehu 42 dní prepustiť 33 rukojemníkov. Podľa stanice Sky News to budú všetky ženy vrátane vojačiek, deti a muži starší ako 50 rokov. Izrael prepustí 990 až 1650 palestínskych väzňov a zadržaných. Po prepustení by mali byť mnohí z nich natrvalo vyhostení a Turecko by podľa Fidana mohlo prijať viacerých z nich.



V roku 2011 Turecko prijalo 11 Palestínčanov, ktorí boli oslobodení v rámci výmeny zajatcov medzi Izraelom a Hamasom. Za izraelského vojaka Gilada Šalita prepustil viac ako 1000 zadržiavaných Palestínčanov.



Druhá fáza dohody by mala zahŕňať prepustenie zostávajúcich rukojemníkov vrátane izraelských vojakov. Zároveň by mal Izrael úplne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy.



Tretia a záverečná fáza zahŕňa obnovu palestínskej enklávy a odovzdanie mŕtvych tiel rukojemníkov. Na túto úlohu budú dohliadať Egypt, Katar a USA.