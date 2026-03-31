Utorok 31. marec 2026
STREĽBA NA ŠKOLE: Študent postrelil učiteľku, potom spáchal samovraždu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Houston 31. marca (TASR) - Pätnásťročný študent v pondelok spáchal samovraždu po tom, čo postrelil učiteľku na strednej škole v okrese Comal neďaleko mesta San Antonio v južnom Texase. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Študent postrelil učiteľku, ktorú previezli do nemocnice v San Antoniu. V súčasnosti nemáme aktuálne informácie o jej stave. Študent, 15-ročný, zomrel na mieste,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti Facebook kancelária miestneho šerifa.

„Študent postrelil učiteľku a potom sa domnievame, že zbraň obrátil proti sebe a zastrelil sa,“ povedal novinárom šerif Mark Reynolds na tlačovej konferencii. Strednú školu krátko na to uzavreli a študentov presunuli do neďalekej školy, kde sa mohli stretnúť so svojimi rodičmi.


