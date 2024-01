Pätnásty január je oficiálne známy ako modrý pondelok

Londýn 15. januára (TASR) - Dnešný deň je oficiálne známy ako modrý pondelok, "najsmutnejší deň roka". Pripadá na tretí alebo štvrtý pondelok v januári po období sviatkov. Informovali o tom britské médiá.



Podľa britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) termín "modrý pondelok" slúži v Británii pre opis situácie, keď môžu duševné zdravie ľudí ovplyvniť počasie, povianočné dlhy a návrat do práce. Zdravotné služby to využívajú ako ďalšiu príležitosť na pritiahnutie pozornosti na duševné problémy.



"Uznávame, že modrý pondelok môže byť ťažký deň a môže vyplaviť na povrch starosti, predovšetkým súvisiace so súčasnými životnými nákladmi. Ale sú aj veci, ktoré môžeme všetci urobiť a pomôcť si tak v zápase s týmito pocitmi, poraziť modrý pondelok a vnímať január ako čas pre nový štart," uviedla vedúca pracovníčka NHS Lorraine Khalafová.



Odporučila: "Aj keď môže byť vonku chladno a tmavo, zababušme sa do teplého oblečenia a vyjdime von na prechádzku. Urobiť 10.000 krokov denne nie je dosiahnuteľné pre každého, ale čo sa dá dosiahnuť, je vedomá, cielená snaha zvýšiť si dnes svoj denný počet krokov. Dá sa to urobiť aj tak, že jednoducho zaparkujete auto ďalej od obchodu. Urobte si čas na rozhovor s priateľom a rozprávajte sa o tom, ako sa obaja cítite. Podeliť sa o svoje pocity znamená, že sa budete cítiť menej sám."



Khalafová doplnila: "Stanovte si jasné ciele, začnite s malými dosiahnuteľnými cieľmi, ktoré vám poskytnú pocit úspechu a prinesú radosť, keď si na konci dňa budete odškrtávať splnené úlohy. Napíšte si zoznam vďačnosti a zaraďte doň tri veci, za ktoré ste vďační. Prilepte si ho na chladničku, aby ste ho jasne videli a pozrite sa naň vždy, keď si budete potrebovať dodať sebadôveru."



Ak ste človek, ktorý bojuje so zachovaním duševnej pohody, jednou z najlepších vecí je požiadať o pomoc. Pre mnohých je ordinácia praktického lekára prvým miestom, kam smerujeme, ak sa necítime dobre. Lekár vám môže pomôcť s fyzickým aj s duševným zdravím.



Britské médiá informovali o ďalších službách a linkách pomoci, s ktorými sa ľudia môžu skontaktovať a porozprávať odborníkom o svojich problémoch.